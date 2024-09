Megérkezett a Ferrari régóta várt bejelentése: kinevezték az új technikai igazgatót

Serrát még tavaly nyáron sikerült átcsábítania a vörösöknek Maranellóba, de a szakemberre nagyon hosszú kertészeti szabadság várt, ezért hivatalosan csak október 1-jétől kezdheti majd meg a munkát az istállónál.

A csapatnak azért is volt szüksége némi átszervezésre, mert júliusban az eddigi technikai igazgatójuk, Enrico Cardile távozott és az Aston Martinhoz szerződött. Emiatt rövid ideig Vasseur vette át a technikai igazgatói szerepkört, de már akkor világos volt, hogy rövidesen változások jönnek.

A Ferrari által most kiadott közleményből kiderül tehát, hogy Serra lesz tulajdonképpen az autóért felelős technikai igazgató, és közvetlenül Vasseurnek tartozik majd felelősséggel. Az erőforrás oldalán eközben továbbra is Enrico Gualtieri lesz a technikai igazgató, így az ő feladata lesz a mostani hajtóegység mellett a 2026-os új motor megalkotásának levezénylése is.

Ami pedig még Serra feladatkörét illeti, természetesen számos részleg tartozik majd az ő felügyelete alá, így többek között ő fogja irányítani a teljesítményrészleget, a karosszériarészleget és az aerodinamikai részleget is.

Mindemellett jövőre ismét együtt dolgozhat majd korábbi mercedeses kollégájával, Lewis Hamiltonnal, aki 2025-től lesz az alakulat pilótája. A bejelentés egyébként éppen akkor érkezik, amikor a Ferrari látszólag felfelé ívelő pályán van, miután korábban sokat küszködtek a félresikerült fejlesztésekkel.

Charles Leclerc meglepetésre harmadik tudott lenni Zandvoortban, aztán pedig némi meglepetésre a monzai viadalt is behúzta a csapatnak, ami óriási lökést jelenthet számukra a szezon hátralévő részére.

És bár már a McLaren a leggyorsabb csapat a mezőnyben, a Ferrari sincsen túl messze, ha a konstruktőri tabellát nézzük, hiszen csak 39 ponttal vannak lemaradva a Red Bull mögött, miközben a wokingiakat 31 ponttal követik.

Serra keze munkája viszont természetesen még nincsen benne azokban a fejlesztésekben, melyekkel Charles Leclerc meg tudta nyerni a múlt hétvégi Olasz Nagydíjat.