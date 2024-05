Megérkezett a Ferrari "kék" festése Miamira!

A Forma-1 legidősebb csapata észak-amerikai jelenléte 70. évfordulóját ünnepli az új festéssel (ezt a lap alján galériában is megtekinthetitek) és a kétféle azúrkék árnyalatban pompázó overallokkal. Emellett új névadó szponzoruk, a Hewlett-Packard érkezését is hirdetik, a cég, melynek logója első alkalommal jelenik meg az SF-24-eken, kék és fehér színéről ismert.

A színeknek azonban a csapat számára is történelmi jelentősége van: Az 1964-es szezon utolsó két futamán az Egyesült Államokban és Mexikóban kék-fehér autóval versenyeztek, melyek a hozzájuk köthető North American Racing Team színei is voltak. A szerelőik is kékben szerepeltek a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években és egyes pilótáik, például Niki Lauda és John Surtees is használtak kék overallt.

A csapat pilótái, Charles Leclerc és Carlos Sainz is kék ruhában fognak versenyezni a hétvége folyamán, ezen felül mindketten új sisakfestést kaptak, melyek jobban mennek az új festés kék árnyalataihoz.

A csapatfőnök, Frederic Vasseur elmondta: „Egyedi festéssel fogjuk ünnepelni örökségünket, két olyan színt fogunk visszahozni, melyek a történelmünk részei. Emellett azért is nagyon különleges verseny lesz ez, mert üdvözölhetjük új névadó szponzorunkat, a HP-t.”