Megérkezett a Drive to Survive új évadának nagy előzetese

Miközben holnap kezdetét veszi a 2024-es előszezoni teszt Bahreinben, a Forma–1 rajongói más dolgok miatt is várhatják ezt a hetet, hiszen pénteken debütál majd a Netflix kínálatában a nagysikerű dokumentumsorozat új etapja.

A most kiadott előzetes pedig rendesen felcsigázza a kedélyeket, hiszen megmutatja, hogy a színfalak mögött is bőven történtek események 2023-ban, még ha a pályán olykor egyértelmű is volt, mi lesz a végeredmény a Red Bull dominanciájának köszönhetően.

Günther Steiner természetesen ismét káromkodik egy sort, és abba is bepillantást nyerhetünk, hogy mit csinálnak a pilóták a téli szünetben, amikor nem igazán kell a Forma–1-gyel foglalkozniuk.

A recept tehát a régi, de érdekességekből és drámai jelenetekből biztosan nem lesz hiány, így mindenképpen érdemes lesz vetni egy pillantást a február 23-án, vagyis most pénteken debütáló hatodik Drive to Survive-évadra.

Ami pedig szintén megér egy megtekintést, az a csapatok tesztbeosztása a háromnapos bahreini tesztre.