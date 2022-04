A csapatok jóváhagyták a hat F1-es sprintversenyt 2023-tól, az FIA kivár

Bár az F1 vezetői már idén szerették volna a tavalyi háromról hatra emelni a sprintversenyek számát, ezt azonban a költségvetési plafon szigorítása miatt a csapatok elutasították.

Ross Brawn, a száguldó cirkusz sportszakmai igazgatója már az imolai versenyhétvége után arról beszélt, ezúttal jó esélyt lát a sprintek számának megduplázására, de az FIA egyelőre nem hagyta jóvá a Forma-1 törekvéseit.

Belsős információk szerint az FIA elnöke, Mohammed Ben Sulayem, aki a találkozót vezette, azt mondta a résztvevőknek, hogy csak akkor hajlandó további sprinteket engedélyezni, ha az irányító testület pénzügyi hozzájárulást kap.

Bár álláspontja némi haragot váltott ki a teremben - az egyik forrás szerint a "kapzsiság" motiválta -, az FIA később beleegyezett, hogy megvizsgálja, pontosan milyen hatással vannak az extra sprintek a személyzetre, mielőtt újragondolná a kérdést.

Mint írták, alapvetően támogatják a formátumot, ugyanakkor meg kell vizsgálniuk, milyen hatással lenne egy bővítés a pálya mentén dolgozó munkatársakra.

A versenyzők közül egyébként nem mindenki van oda a formátumért, George Russell, a Mercedes pilótája felvonulásnak titulálta az olaszországi sprintet. Az FIA közleménye szerint a sprintek szabályai nem változnak a következő évben, lebonyolításuk megegyezik majd az idei versenyekével.

Az F1 Bizottság ülésén szó esett a 2026-os motorformula-változásról is, amely véget vet a 2014-ben bevezetett turbó-hibrid korszaknak. Ahogy azt az elmúlt napokban mi is többször megírtuk, a Volkswagen-csoport márkái ekkor csatlakozhatnak a Forma-1-hez.

Az FIA közölte, az erőforrásokra vonatkozó szabályozás keretrendszere továbbra is kidolgozás alatt áll, amely során figyelembe veszik a fenntarthatósági és pénzügyi kérdéseket is. Mint írták, az erőforrásokkal együtt az aerodinamikai szabályok is változnak majd négy év múlva.

