Megbukhatnak a 2020-as F1-es gumik: marad a régi?

A Pirelli 2020-as gumijainak használata veszélybe került, miután a pénteki tesztek nem túl jó eredménnyel zárultak, ám a végső döntés akkor fog megszületni, amikor a csapatok Abu-Dzabiban egy kétnapos teszt során december 3-án és 4-én ismét kipróbálják őket. Ha mégis elkaszálják az új abroncsokat, akkor a Pirelli idei fáradozásai annak érdekében, hogy 2020-ban a csapatok kéréseinek megfelelő keverékekkel álljanak elő, kudarcba fulladnak.

Pénteken minden versenyző két szettet kapott a jövőre szánt tappancsokból kipróbálásra, ám legtöbben a tapadás váratlan hiányáról számoltak be, habár az aszfalt szokatlanul hideg, és nem a legjobb állapotú volt. A csapatfőnökök ezután szombat reggeli „közös kávéjukon” beszélték meg a gumihelyzetet Chase Careyvel.

Végül arról egyeztek meg, hogy a pénteki adatokat tovább kell elemezni, és ha az eredmények nem megfelelőek, akkor korán meg kell hozni a döntést asról, hogy a 2019-es keverékek maradjanak jövőre is. Az időzítés azonban kritikus, mivel a 2020-as gumiknak szélesebb a futófelülete, aminek komoly aerodinamikai hatása van.

Még több F1 hír: A Mercedes szerint Hamilton képes lehet a 7 világbajnoki címre

Az ilyen helyzetek elkerülésére az FIA-nek szabálya van arra, hogy szeptember 15-ig véglegesíteni kell a következő szezon gumispecifikációit, hogy a csapatoknak legyen ideje beleépíteni azok alakját az aerodinamikai fejlesztéseikbe. Idén azonban, bár nem teljes támogatottság mellett, ezt a határidőt figyelmen kívül hagyták, hogy az utolsó pillanatban leszervezhessenek egy október eleji tesztet a Mercedesszel, a Ferrarival és a Red Bullal Barcelonában. Austinban mindhárom topcsapat vezetője kétségeit fejezte ki az új abroncsokkal kapcsolatban, Mattia Binotto például kérdésünkre elmondta:

„Arról tudok beszélni, hogy az istállók igazgatói, az FIA és az F1 miről egyeztek meg. A végső döntés meghozatalához tovább kell elemeznünk a pénteki adatokat, mivel az akkori tapasztalatok nem igazán egyeztek azzal, amit a mi tesztünkön, Barcelonában gyűjtöttünk. Nem azt várjuk tőlük, hogy gyorsabbak legyenek, vagy hogy kevésbé használódjanak, hanem, hogy szélesebb legyen a működési ablakuk, ne melegedjenek túl könnyen, összességében, kiszámíthatóbbak legyenek. Ezen kell majd végigmennünk. Természetesen, ha ezeknek a céloknak nem tesznek eleget az új abroncsok, akkor nem fogjuk őket támogatni, márpedig a pilóták visszajelzése eddig nem pozitív.”

Toto Wolff, Mercedes: „A Pirelli, az F1 és az FIA, illetve a csapatok közösen döntik majd el, milyen gumit fogunk használni jövőre, nekünk az a dolgunk, hogy pontos reakciókat adjunk, és azt a szettet válasszuk, amelyek a sportnak a legjobbak. Még van idő visszatérni a jelenlegi keverékekhez, erről is zajlanak megbeszélések, de a Pirellivel közösen fogunk dönteni.”

Christian Horner, Red Bull: „Megegyeztünk, hogy kivizsgáljuk, mégis mi történt itt. Az új gumik nem voltak a hétvége fénypontjai, és ezzel szerintem a boxutcában mindenki egyetértene, azonban kértünk pár napot, hogy átfésüljük az adatokat, hogy megérthessük, mi az oka a dolognak. Én is úgy gondolom, hogy ha kiderül, az új gumik nem jobbak a réginél, maradunk az idei szetteknél.”

A Racing Point vezére, Otmar Szafnauer, aki egyébként ellenezte a szeptember 15-i határidőtől való eltekintést, a Motorsport.comnak elmondta, szerinte elkerülhetetlen, hogy elkaszálják a most tesztelt abroncsokat:

„Ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A 2020-as konstrukció nem azt hozta, amit a Pirelli állított róla, és sokkal kockázatosabb vele hazardírozni, épp ezért nincs más választásunk, mint visszamenni a mostaniakhoz. Meg lehet kérdezni a pilótákat, ők is azt mondták, nem azt kapták tőle, amit előre mondtak róla. Azért van a szeptember 15. meghatározva határidőnek, mert ennek hatalmas hatása van a tervezésre, nem tudunk átállni csak úgy. Erről most kell dönteni. Még azok a csapatok is, akik eddig a mostani gumik ellen voltak, nemet mondtak. Vissza kell mennünk, ez a helyes döntés az F1 számára.”

A Pirelli F1 főnöke, Mario Isola ragaszkodott ahhoz, hogy az Austinban látott teszt nem volt reprezentatív, és Abu Dhabiban sokkal közelebb lesznek a valósághoz. A szakember azonban nem zárta ki azt opciót, hogy a 2019-es gumikkal dolgozzanak tovább, noha sok időt és pénzt költöttek a 2020-as abroncsokra.

„Hallottam, hogy megbeszéléseket folytatnak a témában, de nem tudom pontosan, hogy mit mondtak, mert nem voltam ott azon a találkozón. Egyértelmű, hogy minden elemet figyelembe kell vennünk. A pálya nagyon hideg volt, és az autókat úgy tervezték, hogy a jelenlegi gumikhoz illeszkedjenek, valamint hosszú etapokat sem mentek. Az új gumikat elsősorban a túlmelegedés csökkentésére tervezték, ami azt jelenti, hogy hosszú távon következetesebb lehet, és ez egy ilyen tulajdonságot nem lehet 5 körben ellenőrizni.”

Még több F1 hír: Ezen a héten jelölhetik ki Räikkönen 2020-as csapattársát az Alfa Romeónál

„Lehetséges, hogy a tapadásunk kisebb volt, de a nagyobb következetesség mellett vagyunk. Ez volt a cél, és azt is meg kell értenünk, hogy az új keverékek szélesebb működési tartományúak-e. A szélesebb működési tartomány azt is jelenti, hogy a túlmelegedéssel foglalkozni kell, és ezt pénteken nagyon nehéz volt ellenőrizni.”

„Biztos vagyok benne, hogy az Abu Dhabiban eltöltött két nappal reprezentatívabb tesztet fogunk kapni, és lesz idejük a csapatoknak a szükséges beállítások elvégzésére, az új profil ellenőrzésére, és így tovább. Fontosnak tartjuk, hogy minden tesztet elvégezzünk a csapatokkal. Amiatt választottuk ezt az ideiglenes 2020-as csomagot, mert azt pozitívan értékelték a jelenlegihez képest.”

„Az idei gumikra való visszatérés lehetősége sem egy lehetetlen forgatókönyv. Kicsit furcsa, mert a 2019-es gumikat a szezon elején bírálták, és sokat dolgoztunk az újak kifejlesztésén. A fejlesztés során pedig pozitív eredményeket kaptunk. Ha visszatérünk az idei verzióra, és az új gumikat negatívan értékelik, akkor meg kell értenünk, hogy miért teszik azt. Nem akarunk egy véget nem érő történetet, amikor egy éven át tesztelünk egy gumit, és azt végül nem használjuk.”

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.