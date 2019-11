Meg tudja oldani a Ferrari a Vettel-Leclerc helyzetet?

Charles Leclerc-rel az utóbbi években rendkívül gyorsan történtek a dolgok. 2016-ban, első GP3-as évében rögtön megnyerte a sorozatot, majd 2017-ben ugyanezt „eljátszotta” a Formula 2-vel is. A kiváló, juniorszériákban futott szezonjai után pedig ülést kapott a Forma-1-ben a Sauber csapatánál, ahol Marcus Ericsson lett a csapattársa.

A 2018-as szezont nem kezdte erősen, azonban az Azerbajdzsáni Nagydíjtól kezdve elkezdte bizonyítani, hogy egy rendkívül tehetséges pilótáról van szó, aki a formulaautózás királykategóriájában is meg tudja állni a helyét. Az idény során többször is tudott villantani, pontok tekintetében pedig 39-9-re verte Ericssont.

Aztán bejelentették, hogy 2019-től ő érkezik Kimi Raikkönen helyére a Ferrarihoz, csapattársnak pedig a négyszeres világbajnokot, Sebastian Vettelt kapja meg. Én ekkor úgy gondoltam, jobb lett volna, ha a Haashoz kerül, ahol tovább fejlődhet és egy valamivel erősebb csapatnál bizonyíthatja rátermettségét.

Azonban duplán tévedtem: egyrészt azért, mert a Haas az idei szezont a folyamatos szenvedéssel tölti, ráadásul csak a konstruktőri kilencedik helyen állnak a tavalyi biztató eredmények ellenére. Másrészt pedig Leclerc már a bahreini futamon megmutatta, hogy képes itt is a kiváló teljesítményre, és bár nyerni akkor nem tudott, nem rajta, hanem a technikán múlt a dolog.

Vettel mellé pedig úgy érkezett meg, hogy a német versenyző nem a legjobb F1-es periódusát élte. A németországi kicsúszása óta többször hibázott a nyomás alatt, például tavaly Monzában és Japánban, vagy idén Bahreinben és Kanadában – a teljesség igénye nélkül.

Ennek ellenére az időmérők tekintetében Vettel sokkal jobban kezdett, mint csapattársa, és a szezon egy pontján 6-1-re vezetett a fiatal monacói ellen. Viszont az év során megfordult a dolog, és jelenleg már 10-9-re Leclerc vezet a kvalifikációs összevetésben – ez azt jelenti, hogy a 6-1-es vezetés óta 9-szer meg tudta verni Vettelt szombaton, amíg a német 3-szor tudott diadalmaskodni ellene.

A szezon második felében pedig nemcsak elméletben csaptak össze egymással. Monzában Leclerc nem adott szélárnyékot Vettelnek, Szingapúrban Leclerc kiakadt a csapat stratégiája miatt, az Orosz Nagydíjon Vettel hagyta figyelmen kívül a verseny előtti tervet, az előző futamon pedig össze is ütközött a két pilóta – tehát nem előzmények nélkül jött a Brazil Nagydíjon történt ütközés.

A szezon előtt a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto világosan azt mondta, hogy Sebastian Vettel a Ferrari első számú versenyzője, azonban úgy tűnik, a képlet mégsem ilyen egyszerű, legalábbis a szezon második felének történései alapján úgy tűnik. Az több mint valószínű, hogy egyikük sem akar második számú lenni, viszont ha a Ferrari nem akar még több pontot veszíteni a pilótáik küzdelme miatt, akkor tenniük kell valamit.

Nincs könnyű helyzetben tehát a Ferrari menedzsmentje, és kérdéses, hogy meg tudnak-e birkózni ezzel a szituációval. A 2020-as szezon szempontjából kérdéses az is, hogy maradhat-e együtt a két pilóta anélkül, hogy annak a Ferrari látná a kárát. Én valószínűnek tartom, hogy bármi is legyen, 2020-ban még maradni fog a páros, abban viszont már nem vagyok biztos, hogy most láttuk utoljára ütközni őket.

2021-től viszont már teljesen más lehet a helyzet. Egyrészt jönnek a szabályváltoztatások, ami a tervek szerint jelentősen megkavarhatja a sorrendet, csökkentheti a csapatok közti különbséget és könnyebbé teheti a közeli versenyzést. Másrészt rengeteg pilóta szerződése lejár 2020-ban, sőt szinte mindenkinek. Ide tartozik Vettel, Hamilton, Verstappen, Bottas, Albon, Ricciardo, Norris, Sainz... – Leclerc-en kívül szinte mindenki.

Szóval nemcsak azért lesz végtelenül érdekes a 2020-as szezon, mert ez lesz az utolsó év a nagy szabálycsomag bevezetése előtt, hanem azért is, mert pilótafronton is nagy változások jöhetnek, ahogy arra pár héttel ezelőtt sejtelmesen Hamilton is utalt. Mi pedig „az első sorból” nézhetjük, hogy hogyan tud teljesíteni egymás mellett vagy egymás ellen Vettel és Leclerc. Egy biztos: mindketten igazi versenyzők, akik nem annak a reményében vannak a Ferrarinál, hogy második számú versenyzők legyenek…

