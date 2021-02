Stefan Johansson a 80-as években rövid időn belül lehetett a Ferrari és a McLaren pilótája is, azonban az 1987-es szezon végén távoznia kellett Ron Dennis csapatától, hogy helyet csináljon Ayrton Sennának.

A svéd versenyző a Racingnews365-nek adott interjújában mondta el, hogy nem bánt meg semmit a Forma-1-es karrierje alatt, a Ferrari pilótájának lenni pedig különleges élmény volt szerinte.

„Nagy örömmel tekintek vissza a Forma-1-es karrieremre, különösen fantasztikus volt a Ferrarinál versenyezni, az egy életre szóló élmény volt. Minden egyes pilóta el akar jutni oda, én pedig szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ez megadatott nekem.”

„Két éve ismét ellátogattam Maranellóba, amikor még belépsz a kapun, nem tudod, mire számíthatsz, de végül a gyár minden részéből érkeztek mérnökök köszönteni, voltak, akik meg is könnyezték ezt. Ez szerintem mindent elmond a Ferrariról, a márka egyet jelent a szenvedéllyel.”

Stefan Johansson with a Ferrari brake caliper Fotó készítője: Autosport

Johannson azt is elmondta, hogy ha nem fogy ki az üzemanyaga az 1985-ös San Marinói Nagydíjon az első helyen haladva, akkor lehet, hogy még hosszabb lett volna a ferraris pályafutása:

„Ha megnyertem volna azt a versenyt, szerintem tovább maradhattam volt a Ferrarinál. A Scuderia akkor is, a jelenlegihez hasonlóan nehéz helyzetben volt, ahol nem harcolhatott a címért. Változtattak egy pár dolgon, ami azt jelentette, hogy nekem is távoznom kellett.”

A két ferraris évet követően Johansson egy évig a McLaren versenyzője volt, ahol Alain Prost lett a csapattársa:

„A McLarennél a két ferraris év után egy egészen új világ nyílt meg előttem, és ezt Prostnak köszönhettem. Ő valóban egy kivételes versenyző volt, nem csak azért, ahogyan a futamokon vezetett, de ahogyan végezte a felkészülését, ahogyan figyelmet szentelt minden részletre.”

Még több F1 hír: Gyárlátogatás helyett Zoom-hívások: Mick Schumacher szokatlan felkészülése

„Biztos vagyok benne, hogy még Senna is tanult Prosttól. Egyszerűen nagyon gyakorlatias volt, míg Ayrton sokkal érzelmesebb volt, és a lehető leggyorsabban le akarta győzni Alaint. Ez tetszett a rajongóknak, de szerintem Prost hozzáállása jobban működik, ha valaki több címet is nyerni akar.”

A McLarennek 1987-ben nem volt válasza a Williams-Honda dominanciájára, Johannsonnak pedig Senna érkezésével távoznia kellett egy szezon után:

„Ez is a Forma-1 része, jókor kell jó helyen lenned. Versenyeztem a Ferrarinál és a McLarennél is, de én balszerencsés voltam és mindkét csapatnál „rosszkor” voltam. Egy győztes autóval az én eredményeim is máshogyan alakultak volna. A motorsport így működik.”

Nico Hülkenberg hamarosan az Aston Martin tartalékosa lehet.

Ajánlott videó: