Még mindig veszélyben van a Spanyol, a Német és a Mexikói Nagydíj az F1-ben

Továbbra sem véglegesítették a Forma-1 2020-as versenynaptárját, de azt már tudhatjuk, hogy jövőre teljesen új helyszínként érkezik Vietnam, valamint Hollandia egy nagyobb kihagyást követően visszatér, mely minden bizonnyal megkapja a Spanyol Nagydíj dátumát, tehát jövőre az első európai versenyhétvége hosszú idő után nem Barcelonában, hanem Zandvoortban lehet, ahol már több mint 1 millióan érdeklődtek a jegyek iránt.

A németek és a mexikóiak mellett a spanyoloknak sincs érvényes kontraktusuk 2020-ra. Nemrég még a Brit Nagydíjnak sem volt ilyen szerződése, de a felek a brit futam előtt megállapodtak egymással és egy 2024-ig érvényes kontraktust írtak alá, ami a naptárban tartja Silverstone-t, és magát az eseményt, melyet az F1 bölcsőjének is neveznek.

Az AS forrásai közben arról számoltak be, hogy a katalán ring előjárói továbbra is tárgyalásokat folytatnak egy frissített megállapodás megkötéséről, beleértve az új dátumot is. A Spanyol Nagydíjat 1991 óta Barcelonában rendezik meg. Emellett még Jerezben, Jaramában, Montjuïcban és Pedralbesben volt futam.

Monza szintén azon helyszínek közé tartozik, akik egyelőre nem hosszabbítottak, de ez az olaszok esetében csak formalitás lehet, mivel a korábbi hírek szerint igen közel kerültek ahhoz, hogy az Olasz Nagydíj is megkapja a helyét a következő évekre. A háttérben egy 2024-ig érvényes szerződést írhatnak alá egymással a felek.

A legnehezebb helyzetben talán Németország van, ahol ezen a hétvégén versenyez a mezőny. A legutóbbi hosszabbításhoz a Mercedes is hozzájárult, de a szervezők ezúttal egy több évre szóló megállapodást akarnak kötni, mely legalább a költségeiket fedezi, még ha nem is termelnek óriási profitot. Ebben segíthetnének a magánszponzorok, akárcsak Mexikó esetében, noha a Mexikói Nagydíj évről évre az egyik leglátogatottabb helyszín.