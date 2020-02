Még mindig van esély a Hamilton-Ferrari üzletre

Lewis Hamilton nemrég tagadta azokat a híreket, hogy közel lenne a megállapodás a Mercedesszel. A németek pedig azt tagadták, hogy kiszállás előtt állnának. 2020 egyik legnagyobb kérdése, hogy mi lesz Hamiltonnal és a Mercedes gyári csapatával.

Hamilton kapcsán már évi 90 millió dolláros fizetési igényről is írtak, és lehetséges, hogy a Diamler első embere jelenleg nem hajlandó teljesíteni ezt a kérést, független attól, hogy a csapat 2014 óta verhetetlen, és szépen profitálnak ebből.

„Hatszor egymás után nyertük meg a világbajnokságot. Ez egy egyedülálló eredmény, és marketing szempontból több mint a teljes költséget fedezi. Tehát ez egy nagyon jövedelmező befektetés.” - hangsúlyozta Ola Källenius.

Ugyanakkor lehet egy határ, amit a Mercedes már nem akar átlépni, hiába hatszoros világbajnok Hamilton, akit minden idők egyik legjobbjának tartanak. A brit okosan azt használná ki, hogy jön a költségvetési sapka, ami által kevesebbet kellene költenie az istállónak, de a fizetés ebbe nem tartozik bele.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Nemrég Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója mondta azt, hogy valószínűleg csak a Ferrari lenne hajlandó kifizetni ezt az összeget, ahol nem döntöttek Charles Leclerc csapattársáról. Sok függhet attól, hogy Sebastian Vettel hogyan teljesít, de ha idén is elbukik a monacói ellen, és mégis maradni szeretne, valószínűleg lényegesen kevesebb pénzt kapna, és talán másodszámúnak kellene lennie.

Hamilton azonban minimum ugyanazon feltételekkel írna alá a Ferrarihoz, mint Leclerc, leszámítva a fizetést. Azt nem tudni, hogy az olaszoknál mekkora szabadságot kapna, mert a Mercedes gyakorlatilag semmiben sem korlátozza, és még Ferrarit is vezethet.

Azzal, hogy a Mercedes és Hamilton még meg sem kezdte a tárgyalásokat, tovább folytatódhatnak az egyeztetések a Ferrarival, akik tavaly év végén elismerték, a brit is egy érdekes opció számukra. Hamilton nemcsak a pénzért váltana, hanem a Ferrari legendája miatt is, amivel több millió új rajongót szerezhetne, miközben egy olyan brand élére állhatna, ami az egyik legértékesebb. Ezzel új kapuk nyílhatnának meg számára, egyéb más üzleti területen is.

A McLarennel és a Mercedesszel már bajnok lett, így adott lenne az utolsó nagy kihívás, hogy a Ferrarival is felérjen a csúcsra. Kérdés, mire menne a nagyon fiatal és folyamatosan fejlődő Leclerc ellen. Prost, Alonso és egyelőre Vettel sem tudott címet nyerni az olaszokkal, így epikus lenne, ha Hamiltonnak ez azonnal sikerülne.

