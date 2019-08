Még mindig Schumacher Spa királya, csak Räikkönen tudna hozzá közel kerülni

Eljött az a bizonyos hét, amikor a Forma-1 mezőnye visszatér és újra versenyezni fog. Az aktuális helyszín Belgium, mely eddig összesen 63 alkalommal látta vendégül a száguldó cirkusz mezőnyét. Ebből a 63 futamból 51x Spa-Francorchamps volt a rendező, míg 10x Zolder, és 2x Nivelles a régmúltban.

A győzelmeket tekintve továbbra is Michael Schumachert találjuk az élen 6 sikerrel, mögötte Ayrton Sennával. A brazil legenda 1985-ben, 1988-ban, 1989-ben, 1990-ben és 1991-ben nyert, míg a német riválisa ezt 1992-ben, 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben és utoljára 2002-ben tette meg. Mindez azt is jelenti, hogy Michael a Benettonnal és a Ferrarival is nyert Spában.

A harmadik helyen két világbajnok áll Jim Clark és Kimi Räikkönen személyében. A brit legenda 1962 és 1965 között legyőzhetetlen volt, addig a finn „Jégember” 2004 és 2007 között, valamint 2009-ben nem talált legyőzőre. Kimi az első két ilyen győzelmét a McLarennel húzta be.

A még mindig aktív pilóták közül Lewis Hamilton és Sebastian Vettel sem szerénykedhet, hiszen háromszor is nyertek, tehát, ha a brit, vagy a német vasárnap elsőként ér át a célvonalon, akkor egy igen elit társaság tagja lesz. Rajtuk kívül háromszor még Juan Manuel Fangio és Damon Hill tudott nyerni.

A kétszeres futamgyőztesek között is nagy neveket találunk Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda és Alain Prost személyében. A jelenlegi mezőnyből csak Daniel Ricciardo tudott még Belga Nagydíjat nyerni, akárcsak a világbajnokok közül Giuseppe Farina, Jack Brabham, Phil Hill, John Surtees, Jackie Stewart, Mario Andretti, Jody Scheckter, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Jenson Button és Nico Rosberg.

