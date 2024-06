Még mindig a spanyol pálya a legjobb mérce a csapatok számára?

Köszönhetően annak, hogy 33 éve a versenynaptárban van, rendre itt tartották a szezon előtti teszteket és a Forma-1-en kívül is számos eseményt rendeznek itt, a pilóták és csapatok nagyon jól ismerik a spanyol helyszínt.

Lewis Hamilton ezért figyelmeztetett a dobogós helye után, hogy „ne vegyünk mérget” az eredmények után, tekintve, hogy az előző két évben már volt téves riasztása erős teljesítménye után a Mercedesnek. A csapatoknak rengeteg adata van innen és számos különböző kanyartípus megtalálható itt, így a csapatoknak meg kell találnia az egyensúlyt, míg a pilótáknak a gumikra kell nagyon vigyáznia.

Manapság azonban vannak komoly különbségek. Például a sokat kritizált lassú sikánt a 2023-as futam előtt kivették a vonalvezetésből. Emellett most már nyolc utcai vagy félig utcai pálya van a versenynaptárban, melyek a ground effect-korszak beköszönte óta komoly különbségeket hoz a beállítások terén.

Sainz a múlt hétvégi futamot megelőző sajtótájékoztatón így beszélt erről: „Barcelonáról mindenki azt mondta régen, hogy ha itt gyors vagy, akkor mindenhol gyors vagy. De szerintem most már sokat változott a Forma-1, sokkal több olyan pálya van, mint Monaco, mint Kanada, mint a Barcelonára hasonlítók.”

„Mivel már annyi utcai pálya van a kerékvetőkkel és az egyenetlen aszfalttal, a Monacók, a Szingapúrok, a Kanadák, Baku, Vegas, Mexikó... Annyi ilyen pálya van, melyek kicsit sem hasonlítanak Barcelonára, míg régen tele voltunk Barcelonával, európai stílusú pályákkal. Nem hiszem, hogy már Barcelonából lehetne levonni következtetéseket az év hátralévő részére.”

„Az továbbra is igaz, hogy ha Barcelonában jó autód van, akkor általában Silverstone-ban, talán Magyarországon és Spában is jó autód van. De ha Barcelonában jó az autód, akkor nem biztos, hogy Bakuban is jó lesz.”

Alonso később hozzátette: „Ahogy Carlos mondta, Barcelona már csak arra jó, hogy rájöjjünk, négy-öt másik pályán a bajnokságban mi a helyzet, de annyi másfajta helyszín van, hogy Barcelona talán már nem olyan fontos, mint régen.”

A „normális” aerodinamikát igénylő pályákból 14 van a 2024-es versenynaptárban, míg az utcai vagy aféle kanyarokkal rendelkezőkből 10 (beleértve Imolát és Mexikót, ahol a kerékvetők használata kötelező). Ez 60:40-es arány. Húsz évvel ezelőtt ugyanez 80:20 volt.

Sainz és Alonso állításaival szembemegy az, hogy a Red Bull – akik sorozatban háromszor nyertek Barcelonában – a tavalyi idény kezdete óta mindössze egy futamot veszített el (tavaly Szingapúrban) úgy, hogy a kezükben tartották az irányítást. A nagy leszorítóerő-igényű, kiváló menetet igénylő gépük talán nem utcai pályára termett, de ebben hasonlítanak a riválisokra:

„Persze, egyre több az utcai pálya, de azért való igaz, hogy ha itt jó az autód, akkor általánosan véve is jó. Mindig lesz pár kiugró pálya a naptárban, ahol valakinek nem annyira jó az autója, vagy ilyesmi” – véli Max Verstappen.

Az sem olyan egyértelmű, hogy aki Barcelonában sikeres, az jó lehet Ausztriában, Nagy-Britanniában, Magyarországon, Belgiumban, Hollandiában és Olaszországban is. Erre is a Red Bull világított rá: ezeknek a pályáknak megvannak a maga kihívásaik:

„Ez a hely viszonylag gyors, nagy szükség van az aerodinamikai érzékenységre. Aztán egy kilométerrel a tengerszint fölé megyünk egy három egyenesből, három lassú és három gyors, vagyis gyorsabb kanyarból álló pályára. Aztán Silverstone-ban a pálya nagy része padlógázas” – mondta a csapat főmérnöke, Paul Monaghan.

„Szóval minden pályának megvan a maga jellegzetessége és szerintem ha megfelelően és jól dolgozunk, akkor erős lesz az autónk. Hogy a többiek mit csinálnak? Ebbe nincs beleszólásunk, de hozzájuk képest leszünk megítélve.”

„Aztán ott van Magyarország, ahol megint maximális leszorítóerő kell. Egy hét múlva jön Spa, ahol idén a legvékonyabb hátsó szárnyunkat fogjuk használni talán Dzsidda mellett. Ezek normális versenyek, de változtatni fogunk a leszorítóerőn, a hűtésen – Monza előtt minimális, majd maximális leszorítóerőt alkalmazunk.”

Emellett más oka is lehet, hogy Barcelona korábbi státusza megkérdőjeleződik, például az, hogy Madrid 2026-ból megérkezik a Forma-1 versenynaptárába és Alonso nem jön ki jól a katalán pálya vezetésével, akik szeretnék 2025 után is a menetrendben tartani a futamot.

Sainznak és Alonsónak egy szempontból azonban teljesen igaza van. Azzal, hogy az utolsó szektorból kivették a sikánt, a régi/új barcelonai vonalvezetésen már nem lehet teljesen felmérni egy Forma-1-es autó teljesítményét.

Korábban az a csapat, aki azt a rövid kanyart a legjobban teljesítette, általában uralta a monacói futamot – bár az is igaz, hogy idén már a Spanyol Nagydíj volt később és ez jövőre is így lesz. Szóval változott a helyzet, bár Barcelona így is komoly teszthelyszín a Forma-1-es autóknak, és valóban azok vezettek itt is, akik – a McLaren MCL38 fejlesztése óta – mindenféle pályán a legjobbak tudnak lenni.