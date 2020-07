Még mindig a "motortrükköktől" tartanak az F1-es csapatok

Még el sem kezdődött akkor a 2020-as F1-es szezon – és akkor még nem volt teljesen világos, hogy a koronavírus el fogja csúsztatni – és már egy botránytól volt hangos a paddock, ami elsősorban a Ferrarit és a Nemzetközi Automobil Szövetséget érintette.

A Ferrari riválisai ugyanis még tavaly év végén panaszolták be a maranellóiakat, hogy gyanúsan nagyot javultak az év második felére. Mint kiderült, a Ferrari az üzemanyag-átfolyással trükközött, és sikerült megtalálniuk egy módot, amivel látszólag ki tudták kerülni a szabályokat.

Az FIA vizsgálatot is indított ezen ügyben, viszont állításuk szerint nem tudták kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a Ferrari szabálysértést követett el. Ezt egy titkos megállapodás követte az FIA és a Ferrari között, ami jelentősen felháborította a rivális csapatokat, és meggyengítette a bizalmat a szövetség irányában.

Annak érdekében, hogy ehhez hasonló kaliberű esemény ne fordulhasson még egyszer erő, a szövetség több újítást szorgalmazott, többek között külön szenzorok beszerelését az autóba: az egyik egy külön FIA-szenzor, ami specifikusan az üzemanyag-átfolyást vizsgálja, míg a másik az üzemanyag-áramlás megfigyeléséért felelős.

Mind a két szenzor adatai azonban titkosítottak, ezért a csapatoknak fogalma sincs, hogy pontosan milyen információkat szolgáltatnak. Az FIA együléses sorozatokért felelős vezetője, Nikolas Tombazis ugyanakkor biztos a szenzorok hatékonyságában, szerinte ez kell ahhoz, hogy a csapatok betartsák a szabályokat.

Ennek ellenére az FIA felé még így is számos panasz érkezik, ahol az egy-egy csapat gyanúsítja a többi riválisát, hogy még mindig megpróbálják a szabályokat áthágni. Tombazis viszont leszögezi, a szenzorjaik által szolgáltatott adatokban mindenki bízhat, nagyon jól működnek.

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Nikolas Tombazis

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images