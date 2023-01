"Még jó ideig" marad a Forma-1 majdnem nyugdíjba vonult műszaki igazgatója

Symonds 2017 óta működik együtt a Forma-1-gyel, hogy segítse a műszaki szabályzat alakítását a versenyzés minőségének javítása érdekében, jelentős szerepe volt a tavaly bemutatott autók kialakításának megálmodásában.

2021-ben aztán kiderült, hogy ő és Ross Brawn, az F1 sportigazgatója is elhagynák pozíciójukat 2022 végén, az új szabályok véglegesítésével. Brawn valóban fel is mondott és nyugdíjba vonult, Symonds azonban úgy döntött, elhalasztja visszavonulását és a szervezettel marad. Az Autosport International fórumán mondott erről többet:

„Az volt a terv, hogy nyáron visszavonulok. Be is adtam a felmondási kérelmemet, előre kell ezekről a dolgokról gondolkodni. Ezt el is fogadták, de Stefanónak (Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója) is rá kellett volna bólintania, ő pedig úgy gondolta, hogy ez nem túl jó ötlet, szóval még maradok egy jó ideig.”

Ez azt jelenti, hogy Symonds a rangidős az F1 szervezetében, aki a következő szabályváltozásokon dolgozik, melyek 2026-ban lépnek életbe. A szervezet a szabályalkotáson együtt dolgozik az FIA műszaki csapatával, akiknek vezetője az együléseseknél Nikolas Tombazis.

A tavalyi volt az első jelentősebb szabálymódosítás, mióta a Forma-1 jogait eladták, a Liberty Media ugyanis szeretne több akciót látni a pályát. A tavalyi szabályok szándéka is az volt, hogy könnyebb legyen az autóknak egymás mögött haladni a piszkos levegő csökkentésével, hogy több harcot lássunk, ami a versenyzők nagy része szerint nagyjából sikerült is.

Symonds korábban a 2009-ben életbe lépett szabályzat megalkotásában is részt vett, de elmondása szerint az „egy egyetemi beadandó volt ahhoz képest, amit 2022-re csináltunk. Egy nagyon tehetséges és kicsi csapatot hoztunk össze és visszamentünk az alapokhoz.”

„Két célunk volt: az autók mögötti örvények megszelídítése, mert eltüntetni lehetetlenség őket. A második pedig az, hogy elfogadjuk ezek létezését és egy olyan autót építsünk, amire kevésbé hatnak, mint korábban.”

„Összességében szerintem sikerrel jártunk. Láttunk különböző megoldásokat, az autók máshogy viselkedtek, a pilóták nagyon hízelgőek voltak. A statisztika, jobb szó híján, azt mutatja, hogy az autók közel maradtak egymáshoz, szóval azt hiszem, nagyjából sikeres volt a művelet.”