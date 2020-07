Még Hamilton sem tudna győzni ebben a Ferrariban, akik brutálisan erőssé tették a Mercedest

A Ferrarinak tavaly sok olyan futama volt, amikor messze a mezőny előtt jártak az egyenesekben. Sok teória jelent meg a motorjuk működéséről, és voltak bizonyos kételkedések, miszerint az olaszok trükközhetnek valamivel.

Az FIA vizsgálatai rendszeresek voltak tavaly, de semmit sem találtak, legalábbis egy darabig, mert közben kiderült, hogy egy titkos megállapodást kötöttek az olaszokkal, amit a 2020-as téli tesztek végén jelentettek be.

Azóta sem ismerni a részleteket, és lehetséges, hogy ez így is fog maradni. A Ferrari nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy miben is állapodtak meg az FIA-val, de azt Mattia Binotto csapatfőnök is elismerte, a szövetség módosításai hatással van a motorjukra.

Ez nagyon jól látható, hiszen most körülbelül akkora a hátrányuk az egyenesekben, mint tavaly az előnyük a bajnokság utolsó harmadáig. Norbert Haug, a Mercedes korábbi helyettes főnöke is hasonlóan látja mindezt. A Sky Germany kérdésére beszélt erről.

„Ahogy a Mercedes most körönként csaknem 1 másodperccel gyorsabb lett, a Ferrari majdnem pontosan annyival lassabb egy körön. Ez pedig egy 1.7-1.8 másodperces különbséget eredményezett.”

Haug szerint Sebastian Vettel futama Magyarországon jól prezentálta mindezt, noha a német jó munkát végzett, és mindent kihozott az autójából. „Amikor látod, hogy 13 kör után 32 másodperccel vagy lemaradva a vezetőktől, akkor az azt mondatta veled, hogy ez egy másik bajnokság.”

„Nem hiszem, hogy ez most gyorsan meg fog változni, különösen nem Silverstone-ban, mert az Lewis hazai versenye, és a Mercedes gyári dolgozóinak is az. Nagyon nehéz lesz mindenki számára, akit nem Mercedesnek hívnak.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Ha Lewis most egy Ferrariban lenne, akkor nem egy győztes pilótaként gondolhatnánk rá. Ehhez nem kell szakértőnek lennünk, hogy lássuk. Sebastian sem tehetett volna többet. Nehéz idők ezek a Forma-1-ben, amikor egyszerűen meg kell ragadni a lehetőségeket, majd tovább fejleszteni.”

„Nyilvánvalóan hiányzik a teljesítmény, és Silverstone egy erőpálya. Nem tudom elképzelni, hogy a Ferrari nagyon gyorsan kijön ebből. Valójában provokálták a Mercedest. Úgy tűnt, hogy a Ferrari motorja a legerősebb. Elég hosszú ideig dolgoztam ezekkel a srácokkal, és ha egy piros rongyot lengetsz előttük, akkor valóban megtámadnak.” - utalt ezzel Haug a „bikás” példára”, ami érzékelteti a Mercedes motivációját.

„Szerintem ez még inkább ösztönözte a Mercedest, hogy még jobbá váljon. Ezt Toto is elmondta. Az elmúlt hat évben elért tökéletesség szintje páratlan a versenyzés történetében. Nagyon nehéz idők lesznek ezek a Ferrari számára.”

„Mindig lesznek kivételes versenyek a biztonsági autókkal vagy az eső miatt. Ott kell lenned, ha a Mercedes kudarcot vall, de ilyen fölényre még emlékezni sem emlékszem.”

12 F1-es futam ugyanazon a pályán pár hónap alatt?

Ajánlott videó: