Még egy katonai repteret is bevethetnek az Osztrák Nagydíj megrendezéséhez

Minden okunk megvan a bizakodásra az idei évadnyitó nagydíjjal kapcsolatban, aminek Ausztria adhat otthont, rögtön két futammal. Ez egy többszörösen történelmi esemény lehet a Forma-1-ben, és miután Ausztriában javult a vírushelyzet, a kilátások is ideálisabbnak tűnnek.

Korábban már több részletről is beszámolhattunk a júliusi nagydíj kapcsán, kezdve a tömeges vérvizsgálatokkal. Az Auto Bild most újabb információkat osztott meg erről, így többek között azt is megtudhattuk, hogy Marko egy különleges engedély megszerzésén dolgozik.

Az osztrák szakember, aki egykor remek versenyző volt, és a Forma-1-ben is indult, azon tevékenykedik a háttérben, hogy a helyi katonai repülőtértől engedélyt kapjon, mely ebben az esetben polgári repülőgépeket is fogadhatna a két versenyhétvégén.

Ez jelentősen megkönnyíthetné a transzfereket a chartergépekkel, hiszen a Ferrari, az AlphaTauri és a Pirelli például Olaszországból érkezne, míg a többség Angliából, addig az Alfa Romeo Svájcból. A grazi repülőtér 50 kilométerre van a Red Bull Ringtől, ami elég sok. Ezzel szemben Zeltwegben a katonai leszállóhely csak 5-re.

A szállásokat a Liberty Media saját utazási irodája, a Formula One Travel intézi. Ez sem jelenthet problémát, mivel a Red Bull Ring környékén a szállodák egy része a Red Bull tulajdonosának kezében van.

A korlátozások természetesen mindenkire vonatkoznak, így kötelező lesz tartani a 2 méteres távolságot. A pilóták és a csapattagok nem utazhatnak haza a két verseny között, tehát az első verseny leintését követően hétfőn, kedden és szerdán is a saját szállodájukban kell lenniük. Csütörtökön azonban már ott lehetnek a pályán a médianapon, ami ebben az esetben igen más lesz, mint általában.

A biztonsági és egészségügyi intézkedések szigorúak lesznek. A légzőmaszkok viselése kötelező, ugyanúgy a már említett 2 méteres távolság tartása. A csapatok ezen felül saját autókat kapnak, amiket csak a szállásra való oda- és visszaút céljából használhatnak.

A csapatok igen kis létszámban fognak dolgozni, ami átlagosan 60-80 főt jelenthet. A VIP-vendégek és a külső média képviselői nem lehetnek ott a Red Bull Ringen. Kizárólag a Liberty Media emberei lehetnek a helyszínen, ami azt jelenti, hogy nagyobb televíziós társaságok is az F1 TV által nyújtott képekkel kell dolgozniuk. A stúdiókban azonban mindenki kommentálhatja az edzéseket és a versenyeket, beleértve az időmérőt is.

Marko meglehetősen pozitív, és azt mondta, már készen állnak, és igazán csak egyvalami teheti tönkre a terveket. „Ha a fertőzöttek száma drasztikusan növekedni fog a következő hetekben, akkor semmit sem tehetünk. Ez nem a mi hatáskörünk alá tartozik.”

