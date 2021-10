„Még egy gyerek is ki tudta volna számolni a Mercedes taktikai hibáját”

Nyomás pedig mindenképpen nehezedett a Mercedesre a futam során. Mivel szombaton nem az övéké lett az első rajtkocka, ezért Lewis Hamiltonnak már a rajtot is remekül kellett megcsinálnia, ha esélyt akart a győzelemre.

Ez pedig sikerült is neki, megelőzte legfőbb riválisát, de utána nem tudott rendesen elszakadni tőle a közepes keveréken, amely nem annyira ízlett a fekete autónak. A Red Bull pedig azzal reagált, hogy már nagyon korán behívta a hollandot kerékcserére, hogy megcsinálhassák az elévágást.

A Mercedes ezzel szemben úgy érezte, talán az a legjobb, ha minél tovább kint maradnak, így a futam utolsó szakaszában jelentősebb gumielőnnyel támadhatják majd Verstappent. Ez a stratégia azonban végül nem hozott számukra győzelmet, bár a címvédő csak 1,3 másodpercre volt az első helytől a célban.

„Szerintem, amikor nyomás alá kerülnek, és nem tudnak megfelelően dönteni, akkor egyszerűen elveszítik a fonalat a Mercedesnél” – vélekedett Kalff az RTL GP Slipstream podcastben.

„Én egy újabb taktikai hibát láttam, mivel túlságosan is későn jöttek ki, miután Verstappent behívták.” Kees van de Grint szintén úgy érzi, hogy a német istálló ezt most elszúrta, méghozzá annyira, hogy akár egy „gyerek” is rájött volna arra, hogy Hamiltont Verstappennel egyszerre kéne kihozni.

„Hibáztak és a második cserével is túl sokáig vártak. Ezt akár egy gyerek is kit tudta volna számolni, hogy hiába volt gyorsabb Hamilton valamennyivel, nem fogja tudni véghezvinni a stratégiát. A Mercdesnek egyből számítania kellett volna erre, és akkor talán még lett volna esélyük.”

„Ha megnézzük, hogy milyen messze volt, és milyen sokat kellett behoznia, akkor valójában semmi esélye nem volt. Amire nem számítottak, az Verstappen remek teljesítménye volt. Kiegyensúlyozottan ment, és a végén az akkumulátorral is jól gazdálkodott. Amikor igazán kellett, volt még sebessége, és Lewis már nem tudott rá érdemben közeledni.”

