Még a tapasztalt mérnököt is meglepte Schumacher

Clear korábban Charles Leclerc teljesítményét igyekezett javítani, de mostanra már a Ferrari Versenyzői Akadémia pilótáival is foglalkozik. Ennek köszönhetően is került kapcsolatba a hétszeres világbajnok fiával, Mickkel, aki a mérnök elmondása szerint „meglepte” őt.

Megkérdezték tőle, hogy elégedett-e Schumacher fejlődésével: „Igen, és valamelyest meg is lepődtem. Nyilván már egy ideje együtt dolgozunk vele az akadémia révén, ezért egészen jól ismerjük. Őszintén szólva a nyers sebessége eléggé lenyűgözött.”

„Az emberek azt kérdezték tőlem az év elején, hogy hogyan teljesít majd Mazepin ellen. Én pedig mondtam, hogy nem lenne meglepetés, ha Mazepin az elején legyőzi őt az időmérőkön, mert Micknek kell némi idő a ritmus felvételéhez, de valójában nem ez történt.”

A pilóták fejlődésével foglalkozó szakember szerint a németnek több olyan tulajdonsága is van, amelyek az élet bármely területén segítségére lennének. Nyilván nem is kerülhette el az összevetést édesapjával, akivel Clear a Mercedesnél működött együtt.

„Annyira hasonlít az apjára a viselkedését és az akcentusát illetően, ez pedig már önmagában is élvezetes. A jó napokra emlékeztet engem, mert nagyon élveztem a Michaellel közös munkát. Mick pedig hasonlóan kedves fiatalember.”

„Ez pedig nem önmagától értetődő. Sok pilóta van, aki sikeres, és azt csinál, amit akar… Mick azonban tényleg hihetetlenül rátermett és rendes fickó. Szóval bármit is csinál az életben, ezek az erények mindig segítségére vannak, hiszen jól ki tud jönni az emberekkel” – zárta mondandóját Clear az F1 Beyond the Grid podcastjének legújabb epizódjában.

