Még a Forma-1-ben is motivációt képes jelenteni a Michael Jordan

Christian Hornernek is gyorsan változtatnia kellett az életén a koronavírus kitörése és elterjedése miatt. Ebben az időszakban sok olyan dolgot csinált a családjával közösen, amikre alapesetben nincs sok ideje.

Horner számára hiányzik a versenyzés, de nagyon örül annak, hogy ennyi időt tölthet el a családjával, akik annyira fontosak számára. A rendkívül tapasztalt F1-es szakember a naplójában írt pár sort erről, magától a helyeztről.

„Ez a helyzet mindig nagyon különbözik a Forma-1 pillanatnyi hektikus világától, és a bezártság miatt olyan dolgokat fogsz értékelni az életedben, amit azelőtt talán nem annyira. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a családom körülöttem van, és a modern technológiáknak köszönhetően a megszokott módon tudtam tenni a dolgaimat.”

„Több FIA-találkozón vettünk részt, mint általában, és kapcsolatba léptem az összes vezető menedzserünkkel. Távolról figyeltük az üzletet. Alkalmazkodnod kell ehhez, legyen az egy otthoni hajvágás, vagy például, amikor be kell jelentkeznie a gyerekeidnek az online iskolaprogramba.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Élveztem az olyan egyszerű dolgokat, mint például, amikor időt tölthetek el a kertben a zöldségek termesztésével, a fű kaszálásával, és azzal, hogy megtanítom a gyerekeket biciklizni. Ezzel együtt nagyon élveztem a Michael Jordanről szóló „The Last Dance” (Az utolsó tánc) című sorozatot is”.

„Izgalmas betekintést adott egy fantasztikus versenytársról. Ez is csak megmutatja azt, hogy bármilyen sportról is legyen szó, milyen elszántság szükséges a dominanciához. Egy sportoló, aki több ennél, egy versenytárs. Ez volt, ami a leginkább hatással volt rám, az, hogy hogyan tolta előre a csapatot.”

„A felkészülés, ami a színfalak mögött zajlik, egy természetes ajándék is egyben, de ez nem elegendő. Ez 40%-ot jelentett, míg a másik 60%-ot a kemény munka adta, amit be kell tenned.” - fogalmazott Horner, aki arra is fordított időt, hogy visszanézzen pár futamot.

„Azt hiszem, a legnagyobb különbség ebben az időszakban az, hogy ennél a sportnál mindig a következő versenyre koncentrálsz. Megnyersz egy versenyt, élvezheted a győzelem ízét vasárnap este, majd az másnap elmúlik, és már a következő versenyre koncentrálsz.”

„Ezúttal azonban képes voltam megnézni a verseny visszajátszását, ami rendkívül érdekes volt. Még akkor, ha megnézed a tavalyi Mexikói Nagydíjat Maxxal, mert mindig lehet tanulni valamit. Ebben az időszakban sok időnk volt arra, hogy gondolkodjunk, és visszatekintsünk, valamint egyúttal előre is, felhasználván a pozitívumokat.”

