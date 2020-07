Még 5 futam, és Hamilton beéri Schumacher elképesztő F1-es rekordját

A rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket, de Michael Schumacher három rekordja valóban megdönthetetlennek tűnt. A rajtelsőségek számában már egyeduralkodóvá vált Lewis Hamilton, és hamarosan ez a győzelmek és a címek számában is így lehet.

A Mercedes világbajnoka őrült tempóban közelít ezekhez a nagyobbnál nagyobb rekordokhoz. Idén állíthatja be Schumacher 7 világbajnoki rekordját, és látván az autója teljesítményét, erre minden esélye megvan.

A győzelmeket tekintve pedig csak idő kérdése, hogy mikor állítja be és dönti meg a nagy rekordot. Ez minden bizonnyal idén be is fog következni, hiszen 86 győzelemnél jár, addig Schumacher az első helyen 91 sikerig jutott.

Sebastian Vettel a harmadik helyen például „csak” 53 győzelmet számol. Hatalmas a szakadék a harmadik és az első két helyezett között. A Mercedes idén eddig minden futamot megnyert, és Silverstone-ban két futamot rendeznek a következő hetekben, ahol a Mercedes még dominánsabbá válhat.

Addig is, nézzük meg képekben Hamilton 86. F1-es győzelmét a Magyar Nagydíjról, ahol esélyt sem adott a riválisoknak. Valtteri Bottas azt mondta, ha a rajtnál nem ragad be, képes lett volna a győzelemért menni, de már nem ő vezeti a bajnokságot.

