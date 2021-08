Még 4 körrel a kockás zászló előtt sem hitt az Alpine Ocon győzelmi esélyeiben

A kaotikus 2021-es Magyar Nagydíjon Esteban Ocon szerezte meg a futamgyőzelmet, miután Valtteri Bottas és Lance Stroll a szinte teljes élmezőnyt ledarálta az esős rajtot követően, a Mercedes pedig stratégiai bakit vétett a piros zászlós újraindítást követően.

Miután Hamilton is kiállt slick gumikért, az első körös tömegbalesetből kimaradó Esteban Ocon vette magához a vezetést, és azt 65 körön keresztül meg is tartotta, miközben Sebastian Vettel végig nyomás alatt tartotta.

A futam második felében azonban még úgy tűnt, Hamilton a kétkiállásos stratégiát ismét győzelemre vezeti, hiszen időnként majdnem 4 másodperccel autózott jobb időket, mint az élen Ocon és Vettel, azonban Fernando Alonso fantasztikus védekezése megmentette a csapatot, akik így 2013 óta az első győzelmüket szerezték.

Az Alpine ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski pedig elismerte, hogy még a futam utolsó szakaszában sem hittek teljesen abban, hogy Ocon megnyerheti a futamot.

„Ha a pályán második vagy Budapesten, akkor igen jó esélyed van egy dobogós helyezésre” – mondta Budkowski Will Buxton This Week műsorában, amely a YouTube-ról a Motorsort.tv-re költözött.

„Olyanok voltak azonban mögöttünk, mint Lewis és Max, remek pilóták, sokkal gyorsabb autókkal, és ekkor még nem tudtuk, mennyire sérült meg Max kocsija.”

„Az összes stratégiai elemzőeszközünk azt mutatta, hogy Lewis megelőz majd minket, és megnyeri a versenyt, ezek azonban azt feltételezték, hogy Lewis könnyedén megelőzi az előtte állókat.”

„Ekkor jött azonban Fernando, akinek egyfajta küldetése volt, és körről körre tolta ki a számításainkat, hogy mikor kellene Lewisnak megelőznie Estebant. 3 körrel a verseny vége előtt a vonalak már nem keresztezték egymást az adatokon, és ott jöttünk rá, hogy azta, ezt meg fogjuk nyerni. Egészen addig nem hittünk abban, hogy képesek leszünk erre.”

Budkowski azonban azt is kijelentette, hogy hiába játszott óriási szerepet Alonso is a csapat győzelmében, az nem von le semmit Ocon teljesítményéből.

„Egyáltalán nem hibázott, mindent jól csinált” – folytatta Budkowski. „Volt egy pár pillanat – például a kiállásoknál – amikor úgy éreztük, hogy kissé sebezhető, de ezeket leszámítva remekül menedzselte a versenyt. A futam nagy része alatt arra kértük, hogy spóroljon az üzemanyaggal, miközben végig védekeznie kellett Sebatiannal szemben, és ezt is tökéletesen csinálta.”

„Azt gondoltuk, hogy Lewis elmegy Fernando, majd Seb és Esteban mellett is, de ki tudja, talán Esteban vissza tudta volna verni Lewis támadásait is, talán nem lett volna szüksége Fernandóra” – viccelt Budkowski. „Nem hibázott, jó lett az időmérője is, és tökéletes menedzselte a futamot, teljes mértékben megérdemli a győzelmét.”