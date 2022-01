McLaren-vezér: O'Ward 2022-ben is itt lehet velünk az F1-ben

Az IndyCarban remek teljesítményt nyújtó McLaren-pilóta, Pato O’Ward a wokingi alakulat színeiben a Forma-1-ben is megvetette a lábát, hiszen lehetőséget kapott Zak Browntól arra, hogy a csapat autóját vezesse a szezont követő teszten Abu-Dzabiban.

A pilóta egészen különleges élményként írta le a tesztet, most pedig a McLaren-vezér Zak Brown is kifejtette a véleményét a közös utazásukról. Mint mondta, az IndyCar-pilóta kiválóan teljesített, 2022-ben pedig minden adott a folytatáshoz.

„Azt hiszem, bármikor, amikor egy versenyzőt beültetsz a Forma-1-es autódba, szóval mivel olyan kevés tesztnapot és olyan kevés újonc napot kapsz, ezért csakis olyasvalakit ültetsz be, aki értelmesen helyt tud állni.”

„Szóval ez egy szép kis jutalom volt, de azért is ültettük be az autóba, hogy azt is megértsük, mennyire képes Forma-1-es autót vezetni” – tette hozzá Brown, aki számol azzal a lehetőséggel, hogy idővel O’Ward a Forma-1-ben köthet ki.

„Mindent megtett, amit akartunk tőle, illetve amit elvártunk tőle. Rendkívül gyors és bátor volt, de ez nem lepett meg minket. Szóval inkább azt néztük, hogyan alkalmazkodik? Milyenek a visszajelzései? És mindez, ahhoz képest, hogy először ült Forma-1-es autóban, nagyon erős volt.”

Zak Brown komoly lehetőséget lát arra, hogy a 2022-es évben további lehetőséget biztosítsanak az IndyCar-pilótának, hiszen az új szabályozásnak köszönhetően több alkalommal is bevethetik majd a szabadedzéseken.

