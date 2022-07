McLaren: Több versenyt is fog nyerni velünk Ricciardo!

Daniel Ricciardo idei szezonja nehezen indult, ugyanis az év elején pozitív lett a koronavírus-tesztje, így a fontos téli tesztek nagy részéről lemaradt, és továbbra is egyértelműen Lando Norris a jobban teljesítő mclarenes.

Ezzel együtt a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown optimistán nyilatkozott az ausztrál versenyző helyzetéről, szerinte több futamot is fog még nyerni Ricciardo a wokingi alakulat színeiben.

„Tudom, hogy több versenyt is tud nyerni velünk. Hihetetlenül keményen próbálkozunk, és a pedigréjét tekintve azt várjuk tőle, hogy közvetlenül Lando előtt vagy mögött legyen. És el is fog jutni oda, elkötelezettek vagyunk mellette.”

Brown azt is elmondta, nem volt megtervezve a nyilvános kritikája Ricciardo irányába, de azt gondolja, működött a dolog, hiszen azóta jobban teljesít a versenyzőjük – erről a Fox Motorsportsnak beszélt:

„Talán gyakrabban kellene ezt tennem. Daniel egy harcos, és a nyilatkozatok óta közelebb került Landóhoz és meg is tudta verni őt. Ha megnézünk különböző sportolókat, láthatjuk, hogy vannak olyan edzők, akik kiabálnak velük. De nem terveztük meg a dolgot.”

„Szeretünk vele dolgozni, és ő is szereti a csapatot. Láttuk, hogy ha győzelemre képes autót adunk neki, akkor győzni is tud. Daniel úgy érezte, tavaly nem volt jó szezonja, de így is győzni tudott” – mondta a McLaren vezérigazgatója.

A legutóbbi hétvégén Ausztriában az istállónak újra nagyon nehéz dolga volt, mivel már péntektől kezdve sok problémába szaladtak bele, de a vasárnapi futamon ehhez képest mégis dupla pontszerzést értek el, tehát Ricciardo is újra feliratkozhatott a tabellára a kilencedik helyével.

