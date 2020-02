McLaren: Sok dolog miatt optimisták lehetünk 2020 kapcsán

A McLaren a 2018-as szezonban még a konstruktőri hatodik helyen végzett, 2019-ben viszont sikerült előrelépniük a csapatbajnoki 4. pozícióba, és a 2020-as szezont is optimistán, változatlan párossal várják a wokingi istállónál.

A McLaren két kulcsfigurája, a technikai igazgató James Key és a csapatfőnök Andreas Seidl nyilatkozott arról, hogy sikerült-e elérniük a céljaikat, illetve mik a céljaik a jövőre nézve.

Sikerült elérnetek a kitűzött célokat?

Key: „Szükség van egy célra, amely miatt dolgozol, mert ki kell találnod, hogy hova akarsz eljutni. Az egyik cél az, hogy elöl legyünk, de ez egy óriási lépés ahhoz képest, hogy hol vagyunk most. Nagyon örülnénk neki, ha ez egy éven belül sikerülne, de ez egy óriási lépés lenne.”

„Voltak bizonyos célok, amelyek azon alapultak, hogy mit tanultunk tavaly, hol találtunk gyenge pontokat, amiket ki akartunk javítani. És látni lehetett, hogy a gyenge pontok nagyon hasonlóak voltak azoknál a csapatoknál is, akikkel harcolunk.”

„Szóval közelről megvizsgáltuk ezeket a területeket, és sikerült fejlődnünk is. Szerintem a közép távú célunk az lehet, hogy megtartsuk a pozíciónkat, és remélhetőleg csökkentsük a hátrányunkat. Szóval szerintem ha ezen a helyen leszünk, akkor elértük a reális céljainkat.”

Seidl: „Szerintem amellett, hogy van egy célunk, amelyet kitűzünk az autó fejlesztésekor, tudnunk kell, hogy ez egy utazás, amelyen a rajtrács végéről kellett indulnunk. Megvannak a céljaink, amelyeket el akarunk érni a fejlesztéseinkkel. Javulni akarunk a csapat oldalán, a szervezeti és az infrastrukturális oldalon is, illetve jobban is akarunk együtt dolgozni.”

„Örülök annak, hogy mit értünk el. A bokszkiállások komoly témát szolgáltattak számunkra tavaly, tehát meglehetősen boldog vagyok annak kapcsán, hogy mekkorát léptünk előre többek között a felszerelés tekintetében.”

„De ennek még működnie is kell, a téli tesztek során és Melbourne-ben is. De szerintem sok dolog miatt optimisták lehetünk az előttünk álló szezon kapcsán. Ahogy korában is mondtam, realisztikusnak kell lennünk annak a kapcsán, hogy mit érhetünk el egyik évről a másikra.”

