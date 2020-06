McLaren: Ricciardo fogja jelenteni Norrisnak a mércét

Daniel Ricciardo 2018 nyarán döntött úgy, hogy elhagyja a Red Bull csapatát, és 2019-től már a Renault versenyzője volt, akikkel kétéves szerződést írt alá. 2021-től viszont már a McLaren csapatánál fog versenyezni, ahol nagyok az elvárások az ausztrállal szemben.

„Tudjuk, hogy bármennyi időt is fog tölteni Daniel az autóban, rögtön a maximumot fogja kihozni belőle.” – mondta jövőbeli versenyzőjéről a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown a Fox Sportsnak.

Tehát magasak az elvárások a hétszeres futamgyőztessel szemben, azonban Brown azt is elmondta, hogy eddig is kiváló pilótáik voltak a csapatnál.

„Mindig is győztes versenyzők és bajnokok ültek az autóinkban. Viszont úgy érzem, hogy Daniel 2021-től nagy szerepet fog játszani abban, hogy visszakerüljünk a helyes útra.”

A vezérigazgató szerint Ricciardo érkezése jó hatással lesz a McLaren másik 2021-es pilótájára, Lando Norrisra is.

„Daniel csapattársa Lando Norris lesz, Lando pedig sokat fog fejlődni mellette, ugyanis Daniel jelentheti majd neki a mércét.”

Brown annak is örül, hogy nemcsak a pályán, hanem a pályán kívül is kiváló lehet a párosuk, akik a szponzorok számára is vonzók.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Két kiváló srác lesz a csapatnál 2021-től, akik fantasztikus a pályán és a pályán kívül is. A szurkolók és a szponzorok is szeretik őket, és más ponton vannak a karrierjükben, ezért jól tudnak majd együtt dolgozni.”

De a McLaren 2021-től sem vár csodát: ennek az az oka, hogy a fejlesztések befagyasztása miatt szinte ugyanolyanok lesznek a kocsik 2021-ben is, mint idén.

„Az autónk jövőre is szinte ugyanolyan lesz. Remélhetőleg 2022-ben és azután viszont feljebb haladhatunk az erősorrendben.”

„Szerintem Daniel egy potenciális világbajnok, és ha olyan autóban ül, amely esélyes a címre, akkor meg is szerezheti azt. Remélem, nem leszünk túl messze attól, hogy ilyen autót adjunk neki.” – mondta Brown.

