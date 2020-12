McLaren: Perez közismert arról, hogy az utolsó helyről szerez dobogós helyezést…

A McLaren 10 pontos hátrányban érkezett Abu-Dhabiba a Racing Pointhoz képest, miután a silverstone-i alakulat Sergio Perezzel és Lance Strollal dupla dobogót ünnepelhetett a második bahreini versenyen.

Szombaton azonban a McLaren az idei egyik legjobb időmérős eredményét érte el, miután Lando Norris a 4., Carlos Sainz a 6. helyre kvalifikálta magát. Lance Stroll ezzel szemben csak a 8. lett, míg Sergio Perez motorcsere miatt csak a mezőny végéről rajtolhat.

Az erős időmérős teljesítmény ellenére a McLaren pilótái elsősorban attól tartanak, hogy a mezőny végéről friss motorral induló Perez szerezhet elegendő pontot ahhoz, hogy megtartsa a Racing Point előnyét, míg Lance Stroll saját elmondása szerint is csak a túlélésre fog játszani a régi erőforrásával.

„A lehető legjobb esélyünk van most” – mondta Norris a szombati sajtótájékoztatón. „De ez még csak egy nagyon kis része volt a hétvégének, a munka 90%-a még hátra van. Ma megalapoztuk a holnapi lehetőségeinket.”

„Ahogyan már láttuk az elmúlt 5-6 versenyen is, Perez közismert arról, hogy az utolsó helyről is képes dobogós helyezést szerezni, a múlthéten kilökték, és még így is futamot nyert, szóval nincs okunk arra, hogy nyugodtak legyünk.”

„Tudjuk, hogy nagyon gyorsak lesznek, ahogyan a Renault-k is, és Sergio biztosan keresztül fog vágni a mezőnyön. Ez azonban részünkről nem változtat semmin, mindent meg kell tennünk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el.”

Az utolsó mclarenes versenyét teljesítő Carlos Sainz is hozzátette, hogy szerinte mindkét Racing Point képes lesz a top-10-ben végezni.

„Biztos vagyok benne, hogy keresztül fognak vágni a mezőnyön, és megpróbálnak majd legyőzni minket, még akkor is, ha a szokásosnál kicsit hátrébbról rajtolnak. Még mindig nem lefutott a verseny, és minden a lehetőségeink maximalizálásáról fog szólni.”

„Checo simán megelőzi majd a mezőny nagy részét, Lance is erős pozícióból rajtol a jó pontszerzéshez. Mi megpróbálunk majd ott befutni, ahonnan rajtoltunk, talán kicsit előrébb is, de a többi már attól függ, hogy a Racing Pointok mit csinálnak.”

