McLaren: Örülnék, ha 2023-ban és 2024-ben már a győzelmekért harcolnánk!

A McLaren 2018 óta rendkívül sokat tudott fejlődni, hiszen a wokingi istálló 2 évvel ezelőtt még egyértelműen a mezőny második feléhez tartozott, 2019-ben viszont már sikerült megszerezniük a konstruktőri negyedik helyet, idén pedig nagy valószínűséggel a csapatbajnoki harmadik helyért lehetnek harcban.

Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke a német AMuS-nak elégedetten nyilatkozott a fejlődésükről.

„Nem tudott nőni előttünk a Mercedes előnye, sőt egy kicsivel csökkenteni is tudtunk a távolságon, ami egyértelműen fejlődést jelent. De ha a Red Bullhoz hasonlítjuk magunkat, sokat tudtunk csökkenteni a hátrányunkon.”

„Ez is megmutatja azt, hogy nagyon jól haladunk a kocsink fejlesztésével James Key vezetése alatt.” – tette hozzá a német csapatfőnök, akinek a gárdája 2021-től már a Mercedes erőforrásait fogja használni.

És bár a McLaren idén már egy második és egy harmadik helyet is begyűjtött, sőt Monzában a győzelemhez is közel jártak, Seidl azonban hangsúlyozta, hogy nem vakíthatják el őket az eredmények, továbbra is sokat kell fejlődniük.

„Realisztikusnak kell lennünk, még mindig rengeteg terület van, ahol fejlődnünk kell. Örülnék, ha 2023-ban és 2024-ben már győzelmekért tudnánk harcolni.”

„Az eredményeink jelentik az egyik erősségünket a többi csapattal összehasonlítva. Olyan autóval rendelkezünk, amellyel a pályától függetlenül mindig be tudtunk jutni a Q3-ba és mindig pontokat tudtunk szerezni vasárnap. De nem hagyjuk, hogy az eredmények elvakítsanak minket. Teljesítmény terén a negyedik legjobb a kocsink.”

Viszont Seidl azt is hozzátette, hogy hiába a negyedik legjobb autó az övék, úgy gondolja, így is harcban lehetnek a konstruktőri harmadik helyért.

„Még mindig hiszek abban, hogy harcban lehetünk a harmadik helyért a versenyzőink, a csapat teljesítménye és a további fejlesztések segítségével. Nemcsak a Racing Point, hanem a Renault ellen is küzdünk, akik nagy utat tettek meg Spa óta.”

„A pozíció azon is fog múlni, hogy ki mennyit tud fejlődni, és hogy ki tudja kihozni a legtöbbet a hétvégéiből. Be kell jutnunk a Q3-ba és a maximumot kell kihoznunk a versenyeinkből a stratégiát, a bokszkiállásokat és a megbízhatóságot tekintve” – zárta Seidl.

