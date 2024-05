McLaren: Nincs minden remény veszve Monacóban!

Mivel Monte-Carlo utcáin ennyire nehéz előzni, a legnagyobb előnyt a rajtpozíció jelenti, így a pole-ból induló Charles Leclerc egyértelmű favorit, ha sikerül jól elkapnia a rajtot Oscar Piastri mellett és elsőként fordulnia az első kanyarba.

Mivel itt viszonylag könnyen meg tudják a versenyzők tartani a pozíciójukat, a tempójukat is beoszthatják és hosszabb etapokat is futhatnak, így annak veszélye is kicsit, hogy a kopott gumi miatt hátraesnek. Tovább egyszerűsíti a dolgot, hogy alávágni sem lesz egyszerű, mivel a kemény gumik, melyek várhatóan a második etapra kerülnek fel mindenkinél, lassan melegednek fel.

A Pirelli főmérnöke, Simone Berra így nyilatkozott az alávágásról: „Nincs nagy ereje, őszintén. A C3-nak ugyanis (a kemények – a szerk.) kell pár kanyar, vagy fél kör, ugyanis elég alacsony energiaigényű a pálya ahhoz, hogy gyorsan a megfelelő működési ablakba kerüljenek. Szóval akár egy kört is rá lehet húzni és így is a korábban kiálló elé visszatérni. Szóval nem valami erős.”

Mivel a közepesek vélhetően 25-35 kört bírnak majd, Berra nem lát sok esélyt stratégiai trükközésre. Arra a kérdésre, tehet-e valamit bármely üldöző csapat a versenyben vezető ellen, így felelt: „Nem, itt nem igazán, nem sok újdonságot lehet kitalálni. A rajtpozíció fog dönteni. Sajnos, mint tudjuk, Monaco stratégiai téren elég egyedi pálya.”

Mindezek ellenére a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint vannak tényezők, melyek segíthetnek nekik, még ha Leclerc az élen is marad az első kanyar után: „Mindig formaságnak tartjuk a versenyt, de szoktak lenni biztonsági autók, akár piros zászló is jöhet.”

„Emellett a gumik elég finomnak tűnnek. Tavaly láttunk olyan fázisokat, ahol a szemcsésedés beleszólt a dolgokba. Persze, ez nem feltétlenül vezet előzéshez, de egy ponton kell a tempó, mert bármikor kialakulhat egy kiállásnyi különbség. Ha pont akkor szemcsésedik a gumi, akkor más lesz a futam. Szóval van pár változó, ami beleszólhat a verseny alakulásába.”

Egy másik ilyen tényező lehet Stella szerint, hogy Piastri révén a második és Lando Norris révén a negyedik helyen, két autóval lesznek ott az élen zajló stratégiai csatában: „Az, hogy két autónk van közel az első helyhez, további lehetőségeket nyit meg, de ezen a pályán ezeket a lehetőségeket csak akkor lehet kihasználni, ha nem kerülsz velük forgalomba.”

„Általában véve nem sok lehetőség van, de a verseny maga így is elég eseménydús lehet, szóval nem úgy állunk hozzá, hogy csak tudjuk le, úgy állunk hozzá, hogy sok lehetséges forgatókönyv van és mindre készen kell állnunk.”

A futam rajtrácsát itt tudjátok megtekinteni.