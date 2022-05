McLaren: nem tudjuk tartani magunkat a költségsapkához ilyen áremelkedés mellett

Az elmúlt években a költségsapkáról tartott diskurzus alatt a McLaren rendszeresen a felső limit lefele tolásán dolgozott, és a koronavírus-járvány alatt nehéz helyzetbe kerülő csapat üdvözölte is, hogy az eredetileg meghatározott 175 millió dollár helyett 145 millió dolláros felső határral került bevezetésre a mezőny kiegyenlítését célzó módosítás.

A 2022-ben látott infláció és a szállítási költségek elszállása miatt most azonban a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl is úgy látja, hogy kiigazításra szorul a költségsapka, mert a csapatok nem tudnak kellően gyorsan reagálni a globális gazdasági változásokra a financiális megkötések miatt.

„Nem titok, hogy mindig is költségsapka szükségessége mellett kampányoltunk, ahogyan az sem, hogy mindig is lejjebb akartuk tolni a felső limitet a most látott szint közelébe” – idézi Seidlt a RaceFans.

„Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a sporton kívüli rendkívüli körülményeket, amelyek ránk is hatással vannak – elég az idei szállítási költségeinkre gondolnunk. Emiatt igenis tárgyalnunk kell a többi csapattal és az FIA-val egy igazságos megoldásról.”

„Már bőven az év közepénél járunk, eddigre már mindenki pontosan meghatározta, milyen menetrend szerint költi el a pénzét, de ilyen körülmények között nem tudjuk tartani magunkat a költségsapkához.”

„Szerintem fair lenne ezt megvitatni a csapatok részvételével, hogy akár úgy növeljük a költségvetési limitet, hogy az csak bizonyos kiadásokra lenne elkölthető, amelyek igencsak megdrágultak idén. Több millió dollárról beszélünk, mert a szállítási költségeink is ennyivel nőttek.”

Az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer a Motorsport.com-nak adott interjújában leszögezte, hogy egyáltalán nem támogatja az költségsapka szabadon felhasználható összeggel történő növelését, mivel szerinte a riválisaik nem akarják a fejlesztési versenyre félretett pénzükből finanszírozni az extra kiadásaikat, azt pedig Seidl is elismerte, hogy nem valószínű, hogy a problémával kapcsolatban valaha is egységes álláspontra fog kerülni a 10 csapat.

„Mindenkinek más érdeke van, ami teljesen normális. Akik nem érik el a költségsapka felső határát, nem akarják feladni az újonnan szerzett előnyüket. A Forma-1 már csak ilyen, minden csapat opportunista, de ezért is van szükségünk egy erős FIA-ra, hogy az ilyen ügyekben a paddock és a sport érdekeit szem előtt tartva megfelelő irányba kormányozzanak minket.”