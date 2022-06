McLaren: nem tehetünk mást, szorgalmasan együtt kell dolgoznunk Ricciardóval

Daniel Ricciardo egyelőre csak 11 pontot szerzett a 2022-es Forma-1-es szezonban szemben Lando Norris 48 egységével, amellett pedig, hogy 6-1-re vesztésre áll az időmérős párbajokon, az átlagos lemaradása a brit csapattársa mögött 0,523 másodperc volt.

Ricciardo és a McLaren kapcsolatának új fejezetébe érkeztünk, miután Zak Brown Monaco előtt nyilvánosan is elismerte, hogy egyelőre a partnerség egyik fél elvárásainak sem felelt meg. Papíron Ricciardónak 2023-ra is érvényes szerződése van, de Brown jóvoltából már azt is tudjuk, hogy van egy pár olyan kitétel a szerződésükben, amely mentén idő előtt megválhatnának az ausztráltól.

Miközben Brown először beszélt erről a témáról ennyire nyilvánosan, a versenycsapat napi feladatait irányító Andreas Seidl elmondása szerint egyelőre semmi mást nem tehetnek, mint hogy az elmúlt közel két évhez hasonlóan dolgoznak.

„Ebben a helyzetben a legfontosabb most az, hogy leszegezett fejjel dolgozzunk, folytassuk az adatok elemzését versenyhétvégéről versenyhétvégére, hátha tudunk valami olyasmit csinálni az autóval, ami segíthet Danielnek megtalálni a hiányzó százalékokat, mert még mindig nem éri magát 100%-ban otthon.”

„Ez különösen igaz az időmérőre, ahol tényleg a határon kéne vezetnie, egy olyan versenyző ellen, mint Lando, aki egyszerűen remek teljesítményt nyújt. Ha összerakjuk ezeket a tényezőket, láthatjuk, hogyan kerültünk megint ilyen helyzetbe.”

„Daniel azonban nagyon elkötelezett, és mi is elköteleztük magunkat amellett, hogy működőképessé tegyük ezt a kapcsolatot. A mi feladatunk, hogy mindkét pilótánknak megfelelő autót fejlesszünk, és mi sem vagyunk teljesen elégedettek egy 5. hellyel az időmérő után.”

„Mindnyájan tagjai akarunk lenni annak a generációnak a McLarennél, akik újra győzelmekért és világbajnoki címekért harcolhatnak. Ennek érdekében pedig egyszerűen a csapat összes pontját fejlesztenünk kell, köztük a Daniellel közös munkánkat is.”