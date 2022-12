McLaren: nem rontotta az F1-es szezon minőségét Verstappen dominanciája

A 2022-es Forma-1-es technikai és pénzügyi szabályzat célja az volt, hogy közelebb rántsák a mezőnyt, és a pályán több kerék a kerék elleni csatát lássunk az autók között.

Az év első két futama után azonban sajnálatosan gyorsan kifulladt Verstappen és Leclerc bajnoki küzdelme, hiszen míg a Red Bull az összes túlsúlyát ledolgozta az évben, a Ferrari változatos hibák miatt kénytelen volt már a nyári szünetet követően elengedni az idei szezont.

Brown szerint a Forma-1-et 2022-ben is övező figyelem azonban az új szabályrendszer sikeressége mellett azt is bizonyítja, hogy a világbajnoki címért folytatott kiélezett csata nélkül is lehet izgalmas egy szezon.

„A versenyzés egyértelműen jobb volt” – értékelte a 2022-es szezont az amerikai üzletember. „Szerintem sokan aggódtak amiatt is, hogy az autók egyformán fognak kinézni, de erről szó sem volt végül.”

„Egy friss szabályrendszerről beszélünk, elkerülhetetlen, hogy finomításokra legyen szükség, de szerintem elég jól eltalálták azokat. Izgalmas csatákat láthattunk a pályán.”

„Hiába dominálta az évet Max, egyáltalán nem beszélhetünk unalmas szezonról, még akkor sem, ha papíron az eredmények ezt sugallják.”

A 2022-es szezon egyik meglepő statisztikája, hogy a középcsapatok még kisebb arányban értek fel a dobogóra. A három topcsapaton kívül csak Lando Norris tudott Imolában dobogós helyezést szerezni, a Mercedes egyik idei legrosszabb versenyhétvégéjén. Brown elismerte, hogy részben az ő rossz munkájuk lett ilyen egyhangú a dobogók képe.

„Nagyon sokat kellett tanulnunk, hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Egyértelműen nem voltunk annyira erősek, mint tavaly, pedig belülről még jobbnak tűnik a csapat munkája.”

„Pontosabbak a stratégiáink, jobbak a kerékcseréink, a csapat infrastrukturális beruházásai a végükhöz közelítenek. Izgatott vagyok már a következő szezon miatt.”