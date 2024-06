McLaren: nem félünk attól, hogy a továbbfejlesztett autónk küszködni fog Barcelonában

A McLaren autói az utóbbi években mindig jól muzsikáltak a gyors kanyarokban, a 2024-es masinájuk tulajdonságai terén azonban némi változás állt be a Miamiban érkezett fejlesztési csomag hatására. Igazából minden téren gyorsabb lett az autójuk, de a legnagyobb előrelépést a lassú kanyarokban érték el, és ennek okait eleinte még ők sem értették.

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ez a nyereség esetleg nem fog-e a korábbi erősségeik rovására menni. A Spanyol Nagydíjnak otthont adó Barcelona inkább a közepes tempójú és gyors kanyarjairól híres, így ez jó teszt lehet számukra, a McLarennél pedig nem látnak okot az aggodalomra.

„Szerintem továbbra is magabiztosak lehetünk. Nem mondanám azt, hogy gyengék voltunk nagy tempónál, inkább a többiek zárkóztak fel. Nagyon is hiszem, hogy most is ott leszünk az elejében. A Red Bull vélhetően erősebb lesz, mint korábban, de mi is harcolni fogunk” – nyilatkozta Oscar Piastri.

Andrea Stella csapatfőnök eközben elmondta, már sikerült megérteniük, minek köszönhetően léptek előre a vártnál nagyobbat a lassú kanyarokban, de a pontos okokat nem volt hajlandó felfedni, nehogy a riválisok előnyt szerezzenek belőle.

„Már kezdjük érteni, hogy bizonyos dolgok révén sikerült felszínre hozni az autó fontos viselkedéseit, melyek relevánsak a lassú kanyarok szempontjából. Ezt az információt azonban nem akarjuk megosztani, mert nem szeretnénk, hogy az ellenfelek is kutakodni kezdjenek.”

„Nekünk azonban fontos, hogy az előző hónapokban elvégzett munka kifizetődni látszik, mivel még nem értünk ennek a fejlesztési útnak a végére. Van még néhány dolog, amit csinálhatunk, és erre fogunk koncentrálni a további fejlesztésekkel és a 2025-ös autónál” – magyarázta Stella.

A McLaren az utóbbi három forduló során a legtöbb pontot gyűjtő csapat volt, és emiatt Piastri úgy érzi, még akár potenciális bajnokesélyesnek is lehet őket nevezni. „Természetesen nehéz lesz, de ott vagyunk. Kanadában is mi szereztük a legtöbb pontot [valójában a Mercedesszel együtt], még ha nem is sokkal, de ez mindenképpen egy nagyon jó eredmény volt számunkra.”

„Kiegyensúlyozottan teljesítettünk az utóbbi hétvégéken, és az eltérő pályákon is mind erősek voltunk. Van még persze pár kijavításra váró apróság, de amikor a bajnokságért mész, akkor ezek sokat jelentenek. Szóval igazán nehéz lesz, a Red Bullnak pedig van némi előnye. Nem tudom, mennyivel vagyunk lemaradva a Ferraritól, de most sokat hoztunk rajtuk, szóval mindenképpen ott vagyunk a sűrűjében. Nagyon erős második félévre lesz persze szükség, hogy megcsináljuk” – mondta a lehetséges bajnoki győzelem kapcsán Piastri.

