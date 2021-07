McLaren: nem elérhetetlen cél Norris számára a 3. hely az egyéni pontversenyben

2021-re rekordszámú, 23 versenyt tervezett a Forma-1, de a nemrégiben kieső Ausztrál Nagydíj helyére mindig keresik a beugrót, ahogyan Japán és Brazília is könnyen repülhet még a koronavírus-járvány miatt az idei naptárból.

Az idei Forma-1-es nyári szünet a 11. versenyt, a Magyar Nagydíjat követően kezdődik majd, Budapestre pedig még mindig az egyéni bajnokság 3. helyezettjeként érkezik majd Lando Norris , akinek az idei legrosszabb eredménye eddig egy 8. hely Spanyolországból.

Andreas Seidl szerint azonban nem tőlük, vagy a McLaren munkájától függ az, hogy Norris ott is tud-e majd maradni az év végére, hanem a Mercedes és a Red Bull második számú pilótáitól, Valtteri Bottatól és Sergio Pereztől.

„Nehéz megmondani, hogy ez mennyire realisztikus cél, mert a Red Bullnak és a Mercedesnek is egyértelműen jobb autója van” – nyilatkozta Silverstone-ban a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl.

„Valtteri és Checo már egy pár verseny idén, de korábban is meg tudták mutatni, hogy mire képesek, szóval ez csak Lando és a csapat jó munkájától függ. Mivel 10 verseny követően is a 3. helyen áll, azt kell mondanunk, hogy nem lenne elérhetetlen cél, ha a szezon második felét is így folytatja majd.”

„Ugyanakkor be kell látnunk, hogy ehhez az is kell, hogy időnként valami félremenjen a Red Bullnál és a Mercedesnél, mivel még nem vagyunk olyan helyzetben, hogy önerőből is megverjük őket.”

„Ez a valóság, és ezt nem is szabad elfelejtenünk. Erős ellenfeleink a Ferrari pilótái is. Természetesen ettől még minden vasárnap úgy kelünk fel, hogy nyerni akarunk, ez azonban a jelenlegi tempónkkal lehetetlen.”

„Stratégiai szempontokból jó versenyekre van szükségünk, vagy ki kell maradnunk a buliból, néha pedig szerencsére is szükségünk lesz. Ezek a faktorok így együttesen juttattak el minket most is oda, ahol vagyunk, amihez kellettek persze a pilótáink is. Próbáljuk ezt a formánkat fenntartani a szezon hátralévő részében is.”