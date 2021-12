McLaren: a Formula E-ről és a WEC-ről csak 2022 elején döntünk

A McLaren még idén januárban jelentette be, hogy aláírtak egy opciós jogot az FE-vel arról, hogy beszállhatnak a bajnokságba a Gen3-as autók megérkezésekor, vagyis a 2022-23-as idénytől. A brit csapat pedig a Le Mans-i 24 órásra való visszatéréssel is kacérkodhat az új LMDh-kategória miatt.

Ezek a programok kiegészítenék a McLaren már eddig is meglévő motorsportos projektjeit, hiszen az F1 mellett az IndyCarban és jövőre már az Extreme E-ben is jelen lesznek. Brown most ismét adott némi helyzetjelentést, de elmondta, hogy idén már nem valószínű, hogy döntést hozzanak.

„Elég valószínű, hogy már át fog csúszni a következő év első negyedére, ami számunkra nem lenne gond. Elsősorban a technikai felkészülés ideje diktálja azt, hogy mikor szeretnénk belépni. Elég munkát végeztünk el mindkét sorozattal kapcsolatban ahhoz, hogy nyugodtan mozgatni tudjuk kicsit az időpontot.”

„A mozgatásra pedig azért van szükség, mert most még nem vagyunk olyan helyzetben, hogy döntést hozzunk ezekről. Először tudnunk kell, hol állunk pontosan az indycaros, a Forma–1-es és az Extreme E-s csapatunkkal.”

„Nemrég fejeztük csak be az első tesztnapjainkat az Extreme E-ben. Emellett pedig az IndyCarban készülünk arra, hogy 2023-tól egy harmadik autót is indítsunk. Szóval szerintem mindenképpen meg kell várni a jövő év elejét a döntéssel” – magyarázta az amerikai.

A helyzet tehát még nem világos, de megfigyelve az utóbbi évek „terjeszkedését”, simán benne lehet a pakliban, hogy a wokingiak bevállalnak egy újabb nagy presztízsű szériát, hogy még inkább öregbíteni tudják a McLaren hírnevét a motorsportban.

