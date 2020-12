McLaren: nekünk két pilótánk volt, ellentétben a Renault-val és a Racing Pointtal

A McLaren annak ellenére, hogy 10 pontos hátrányból indult a Racing Pointhoz képest, 7 pont előnnyel szerezte meg a konstruktőri bajnokság 3. helyét a szezonzáró Abu-Dhabi Nagydíjon, miután Lando Norris az 5., Carlos Sainz pedig a 6. lett.

Azzal, hogy egy helyet előreugrott az év végi tabellán, a Sky kommentátora, az egykori Forma-1-es pilóta Martin Brundle szerint körülbelül extra 6 millió dollárt tesz zsebre a közös nyereményalapból a McLaren.

A wokingi csapat ezen felül pont vasárnap reggel jelentette be az amerikai MSP befektetői csoport érkezését is, akik két év alatt extra 185 millió dollárral szállnak majd be a csapat költségvetésébe, de a csapat vezérigazgatója, Zak Brown szerint nem a pénz a legnagyobb nyereménye a csapat jó teljesítményének.

„Ez presztízsértékről szól most” – mondta Brown a Motorsport.com-nak a vasárnapi verseny után. „Természetesen jól jön a pénz is, de a bokszutca falán mindenki csak a sport szempontjából figyeli a dolgokat. Hétfőn az irodában már lehet gondolkozni a pénzügyi vonatkozásokon is.”

„A csapat egész évben fantasztikus munkát végzett, azok után, amin keresztülmentünk az évben. Sikerült új befektetőket hozni, megszereztük a harmadik helyet a bajnokságban, pedig egyértelmű, hogy a tavalyi Mercedes még mindig gyorsabb!”

„Ennél jobban nem is alakulhattak volna a dolgok, de nagyon szoros a mezőny. Ha egy kicsit is máshogy alakulnak a dolgok, akkor ötödikek is lehettünk volna a hétvégén, és akkor most teljesen másról beszélnénk.”

Brown szerint a mostani harmadik helyen javítani és felzárkózni a Red Bullra és a Mercedesre 2021-ben keményebb dió lesz. Az amerikai emellett a Ferrari feltámadására is számít idei gyenge hatodik helyük után:

„Nehezebb év lesz. Földhözragadtnak kell maradnunk, a Ferrarival is számolnunk kell, az biztos, hogy Carlos és Charles személyében két nagyon erős pilótájuk lesz. Azzal kell számolnunk, hogy visszatérnek oda, ahova idén vártuk őket, emiatt innentől kemény dolgunk lesz. Amire szükségünk van, az megvan, főleg az új befektetőkkel. Andreas remek munkát végzett.”

Brown szerint Norris és Sainz kiegyensúlyozott párosa szükséges volt a McLaren előretöréséhez és ez volt az előnyük a Renault-val és a Racing Pointtal szemben: „Ha megnézzük, Ocon a végén nagyon erős volt, de Daniel cipelte a csapatot. Sergio pedig teljesen más szint volt, azt a csapatot ő viselte, szóval előnyünkre vált, hogy nekünk két pilótánk volt, ellentétben velük.”

