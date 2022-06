McLaren: Nagyon jó esélye van Hertának az F1-es ülésre!

Bár sokat pletykálnak arról, hogy Daniel Ricciardo jövő évi helye veszélyben van, a szerződése csak 2023 végén jár le, így ha nem történik szerződésbontás, akkor jövőre is a Ricciardo-Norris duóval fog indulni a wokingi istálló.

Eközben a McLarennél tesztelhet az IndyCar-pilóta Colton Herta, akiről elismerően nyilatkozott a brit istálló vezérigazgatója, Zak Brown, aki először elmondta, 2023-ra nincs szabad ülésük, viszont szerinte jó esélyei vannak az amerikai versenyzőnek az F1-be való bekerülésre:

„A potenciál mindenképp megvan benne. Ha megnézzük az IndyCarban elért eredményeit, láthatjuk, hogy rendkívül gyors. Sok évvel ezelőtt Lando csapattársa volt Európában, aki nagyon nagyra tartja őt.”

„Tehát rendkívül jó esélyei vannak arra, hogy bekerüljön a Forma-1-be, és teljes mértékben alkalmas is a feladatra. Ezért is tesztel velünk, és ha egy nap a csillagok is együttállnak, lesz szabad hely és a teszteken is bizonyít, akkor igen, el tudom képzelni őt az F1-ben, akár a McLarennél, akár egy másik csapatnál.”

„Colton érkezése tovább javítana az F1 USA-beli ismertségén is. Csak jövőre jön Las Vegas, Miamiban még csak egyszer voltunk, tehát egyelőre csak a kezdeti szakaszában vagyunk a gyors fejlődésnek” – mondta Brown a Sports Business Journalnak.

