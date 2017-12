McLaren: „Minek költünk el 400 millió dollárt egy évben a Forma-1-ben?”

Zak Brown szerint minimum fele akkora összegből is el lehetne tartani egy top-csapatot a Forma-1-ben, ami egy sokkal egészségesebb sportot jelentene.

A Forma-1 mindig is fényűzésről és a magas, vagy magasabb költségekről szólt. Gondoljunk csak a Toyota, vagy a Honda szereplésére, akik a saját csapatukra éves szinten sok százmillió eurót költöttek, miközben az eredmények nem jöttek.

A sportban rendre téma a költségek csökkentése, de eddig a pontig semmilyen drasztikus lépés nem történt az ügy érdekében. Max Mosley, az FIA korábbi elnöke hosszú évekkel ezelőtt megálmodta a költségvetési sapkát, de az F1 erre nemet mondott.

A költségvetési sapka újra téma lett a Liberty Media belépésével, és úgy tűnik, ez most meg is fog valósulni. Ha ez megvalósul, akkor a Forma-1 egy teljesen más irányt vehet, amivel nemcsak a mezőny kerülhet közelebb egymáshoz, hanem például a rajongók is olcsóbban járhatnának ki a futamokra.

A McLaren első embere a német AMuS kérdésére elmondta, nincs szükség arra, hogy éves szinten 400 millió eurót költsenek el, mert a projektet 150 millióból is meg lehetne valósítani.

„A költségvetések nincsenek kontroll alatt. Ez már a nem fenntartható kategóriába sorolható, miközben a rajongók panaszkodnak a magas jegyárak miatt. De miért olyan magasak a jegyárak? Egyszerűen amiatt, mert ennyi pénzre van szükségünk a csapat futtatásához.”

„Ez pedig arra kényszeríti a jogtulajdonosokat, hogy sok pénzt fizessenek nekünk, mert óriási költségvetéseket kell finanszíroznunk. Ezzel egy olyan nyomásról beszélünk, ami felesleges. A legjobb és leggyorsabb versenyautókat a világ legjobb pilótáival 150 millió dollárból is el lehetne vinni. Nincs szükség arra, hogy 400 milliót költsünk.”