McLaren MCL35M technikai elemzés: erős Mercedes hatás

A McLaren még 2019-ben egyezett meg arról, hogy 2021-től már a Mercedes erőforrásait fogják használni. Ekkor még nyoma sem volt a koronavírus-járványnak, és a terv az volt, hogy már csak az új generációs autókba szerelik be a brixworthiak erőforrását. A radikális szabályváltozások elhalasztása miatt azonban a McLaren „nyitott szívműtétre” kényszerült.

Annak ellenére, hogy a McLarennek valamennyire adottak voltak a karosszéria adta keretek, James Key mérnökei a lehető legjobban igyekezték kihasználni az új erőforrás kompaktságából eredő előnyöket, így a pilótafülétől kezdődően szinte teljesen új autót láthatunk.

Azt eddig is tudtuk, hogy a Mercedes osztott turbós elrendezése remek belső elrendezésnek bizonyult, azonban egy az egybe összehasonlítva a két autót tűnik csak fel igazán, hogy mennyivel keskenyebbre tudták húzni az oldaldobozokat és a motorborítást, még akkor is, ha a padlólemez méretének csökkentése miatt kicsit csalóka a kép.

Azt is tudtuk, hogy bizony a motor elképesztő mértékben befolyásolja egy autó aerodinamikai teljesítményét, csoda, hogy az FIA nem tiltotta még be arra hivatkozva, hogy mozgó aerodinamikai eszköz, de az új motorjával a McLaren is megtett egy újabb lépést a Mercedes irányába azzal, hogy csökkentették a padlólemez dőlésszögét, ahogyan azt tavaly tette a Racing Point is.

Mivel azonban a McLaren továbbra is saját magának készíti a sebességváltóját, jóval sikeresebben, mint a Williams, nem tértek át teljesen a Mercedes megoldásokra az autó hátulját illetően. A McLaren nem lépte meg azt, hogy a hátsó felfüggesztés alsó lengőkarját a hátsó ütközési zónába kösse be, ami további aerodinamikai előnyökkel járt volna, azt továbbra is a sebességváltóházba illesztik. Teljesen új hátsó fékhűtőket, és diffúzort kellett terveznie a McLarennek, hogy azokkal is megfeleljenek a szabályoknak.

McLaren MCL35M and McLaren MCL35 comparison Fotó készítője: McLaren

További Mercedes hatást látunk a felső légbeömlőnél, ami a tavalyi gomba alakja helyett átvette a Mercedes-motoros autók szokásos ovál kialakítását. A hűtők elrendezése miatt a motorborításon található szárny apró, azonban egy dupla T-szárnyat figyelhetünk meg a végén.

McLaren MCL35M side pods and air box detail Fotó készítője: McLaren

Az oldaldobozok beömlői továbbra is az oldalsó becsapódásgátló rúd felett vannak, 2021-ben már minden csapat ezt az elrendezést fogja használni, de maga a beömlő mérete csökkent, amit ismét a Mercedes motor eltérő hűtési követelményeivel lehet magyarázni.

Az első felfüggesztésben is láthatatlan változások történtek, amelyekre a Pirelli megváltozott 2021-es gumijai miatt volt szükség, azok 3 kg-mal lettek nehezebbek, mint a tavalyi keverékek.

Áttérve az egyéb, Mercedes motortól független aero megoldásokra, az első szárny egyelőre alig változott az előző szezonhoz képest, de természetesen azt is hozzá kellett igazítani a padlólemez és diffúzor változásaihoz. Továbbra is erős outwash karakterisztikával rendelkezik, amit megfigyelhetünk a szárny oldallapjain is. Természetesen a különböző leszorítóerőt igénylő pályákhoz érkeznek majd még egyéb variációk, így ezt még nem tekinthetjük a végleges változatnak.

McLaren MCL35M Fotó készítője: McLaren

A McLaren keskeny a keskeny orrkúpot már tavaly kénytelen volt feltenni, mivel idén nem lett volna rá zsetonjuk. Az orrhoz egy új köpenyt készítettek, ami szorosabban kapcsolódik az autó aljáról lelógó szárnyelemekhez.

Mivel számítógéppel renderelt képekről van szó, a bargeboard is jelentősen le van butítva az Abu-Dhabiban látott verzióhoz képest, eltűnt a dupla bumeráng-szárny, és a lamellás kialakítás, helyette három függőleges szárnyelemet láthatunk, ezekhez kapcsolódik a felső bumeráng. Szinte biztos, hogy nem így fog kinézni a Bahreinben látott autó, már csak azért sem, mert a McLaren kisvideójából, amikor Norris és Ricciardo megnézik az autót, világosan látható, hogy egy jóval komplexebb bargeboard kialakítás van a valódi autón.

A padlólemezről a szabályoknak megfelelően eltűntek a bevágások, de a csapatok már Abu-Dhabiban különböző szárnyakat próbálgattak a padlólemez végén, a kerekek előtt, így itt is várható még változás.

McLaren MCL35M rear wing detail Fotó készítője: McLaren

Nem rejtegették azonban a hátsó szárny oldallapját érintő változást, ahol a McLaren is átvette a Haas által meghonosított S-alakú kialakítást, amit később a szezon során a Red Bull is átvett, így szakítottak a Mercedes-stílusú, függőlegesen három részre osztott kialakításon, illetve az AlphaTaurihoz hasonlóan ők is hajlított szárnybelépőélet alakítottak ki.

A McLaren MCL35M tehát egy alaposan átdolgozott autó az elődjéhez képest, még akkor is, ha a szabályrendszer nagyrészt változatlan volt az idei évre. A Mercedes motor áldásos hatásait nem lehet nem észrevenni, az Aston Martinnal együtt pedig két félig Mercedes autó küzd majd a középmezőny első helyeiért.

Matt Somerfield és Giorgio Piola közreműködésével.

