McLaren: középmezőny egységesen közelebb került az élmenőkhöz

Pierre Gasly arról panaszkodott a monacói versenyhétvégén, hogy csalódott, amiért a 2022-es technikai szabályváltozások nem teljesítették a hozzá fűzött reményeit, és a középmezőny nem került közelebb a három élcsapathoz a 2021-es állapothoz képest.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl azonban nem ért egyet a francia pilótával, és az Autosport/Motorsport.com kérdésére elmondta, szerinte a középmezőny ismét közelebb került az élmezőnyhöz, még ha a szabályváltozás és a költségsapka egyelőre nem is tudta eltüntetni a csapatok közötti különbségeket.

„Időbe telik, mire a technikai szabályrendszerrel kapcsolatos változások, és a költségsapka teljesen kiegyenlíti a mezőny lehetőségeit” – mondta a német mérnök.

„Kis időre van még szükség ahhoz, hogy a szabályok és a költségsapka tényleg eltüntesse a nagyobb csapatok előnyét. Nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a csapatok, amelyek jelenleg is az élen vannak, évek óta jól felépített csapattal és infrastruktúrával rendelkeznek.”

„Ezek a csapatok már megtanulták, hogyan tudják a maximumot kihozni a rendelkezésükre álló infrastruktúrából. Ez olyasmi, amiből még mindig profitálnak, és ezen a téren további is kiváló munkát végeznek, jobbat, mint mi.”

A Seidl által is megemlített jelenségre utalt korábban Tarcsai Roland, az Aston Martin kompozit tervezőmérnöke is a Forma-1 jövője című panelbeszélgetésen, amelyen elmondta, hogy hiába duplázódott meg egyes részlegeken a náluk dolgozó mérnökök száma Lawrence Stroll érkezése óta, most ismét meg kell tanulnia a csapatnak, hogyan tudja a korábbi munkafolyamatait optimalizálni úgy, hogy kétszer annyian dolgoznak egy adott területen.