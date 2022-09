McLaren: időt kell adnunk Piastrinak, hogy beleszokjon az F1-be

A Piastrit körülvevő drámára akkor került pont, amikor kiderült, hogy nincsen érvényes szerződése az Alpine-nal a következő idényre, emiatt pedig a McLarennel kötött megállapodása teljesen érvényes volt, így a wokingiak pilótája lesz.

A tavalyi Formula 2-es bajnokon ezek után minden bizonnyal komoly nyomás lesz majd, mivel korábbi teljesítményeit a Forma–1-ben is meg kéne ismételnie, hiszen nagy tehetségnek tartják őt, és nem véletlen, hogy két istálló jogi csatába bonyolódott miatta.

Az elvárásokat azonban a McLarennek is kezelnie és csillapítania kell majd új pilótája körül. „Teljes mértékben tisztában vagyok vele, mekkora kihívás lesz ez Oscar számára” – mondta Seidl a Motorsport.com-nak.

„Azzal is tisztában vagyunk, hogy időt kell neki hagyni a belerázódásra. Korábban szerintem Landóval már megmutattuk, hogy csapatként jók vagyunk egy újonc pilóta kezelésében. Meg vagyok győződve arról is, hogy megvan a megfelelő környezet, melyre egy fiatalnak szüksége van az autóban és azon kívül is.”

A német csapatfőnök emellett abban is biztos, hogy Piastrinak nemcsak a vezetési képességei lenyűgözőek, de az emberi tulajdonságai is megfelelőek ahhoz, hogy sikeres versenyző váljék belőle. „Igazából alapvetően két ok miatt akartuk leigazolni őt.”

„Elsősorban megmutatta, hogy mekkora tehetség és potenciál rejlik benne, hiszen komoly sikereket ért el a kisebb kategóriákban, az F3-at és az F2-t rögtön megnyerte. Emellett pedig én és Zak [Brown] megismerhettük őt, és úgy gondoljuk, a személyisége is tökéletesen illik hozzánk. Fiatal, tele van energiával és ambíciókkal.”

„Megvan benne a megfelelő szintű önbizalom, de közben kellően szerény is, és teljesen tisztában van a rá váró kemény kihívásokkal. Továbbá igazán lojális is, és ezért akartam őt a csapatunknál tudni.” Ez utóbbiról persze az Alpine vélhetően mást mondana…

Piastri érkezésével egyébként jövőre minden bizonnyal a McLarennek lesz a legfiatalabb pilótapárosa, hiszen Norris akkor 23, míg Piastri csak 21 éves lesz. „Izgatottá válok, ha látom, milyen párosunk lesz jövőre” – folytatta még Seidl.

„Lando az ötödik évét fogja futni az F1-ben, és az utóbbi 12 hónapban mutatott fejlődésével igazolta, hogy minden megvan benne ahhoz, hogy a sport egyik legjobbja legyen, ráadásul tudjuk, hogy még tovább fog fejlődni.”

„Mellette pedig ott lesz újoncként Oscar, aki már megmutatta, mire képes, és örömömre szolgál, hogy egy ilyen kettőssel dolgozhatok majd együtt a következő években.”

Az F2-es szezonnak még nincs vége, és Doohant az F1-es lehetőség is extrán motiválja