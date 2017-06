Egy megrázó statisztika arról, hová jutott a McLaren és a Honda 30 év alatt

Tudjuk, hogy nehéz összehasonlítani különböző korszakokat, pláne egy olyan sportágban, amely annyira gyorsan változik, mint a Forma-1. Ha viszont csak a számokat nézzük, elképesztő, mennyire mélyre került a McLaren.

Teljesen más korszak volt még akkor. A McLarenben olyan pilóták ültek, mint a brazil zseni, Ayrton Senna és a Professzor, Alain Prost. Akkoriban a McLaren világverő volt. Akkoriban a McLaren meg tudott egy olyan szezont csinálni, amikor csak egyetlen versenyt nem nyert meg, azt is csak és kizárólag saját hibájából.

Az 1988-as autót, a McLaren MP4/4-et (amivel Sennáék egy kivételével minden futamot megnyertek), sokan az egyik legszebb, ezen kívül pedig a valaha volt talán legjobb autónak tartják a Forma-1 történelméből.

Bármennyire is furcsa belegondolni, ezt az autót is Honda motor hajtotta, a McLaren pedig a sorozat egyeduralkodója volt. 1988 volt az első év, amikor a McLarent Honda motor hajtotta, és ez volt a csúcs is, de a lendület ezt követően sem hagyott sokkal alább, ugyanis az istálló megszerezte a konstruktőri vb-címe 1989-ben, 1990-ben és 1991-ben is, ezen felül pedig az egyéni világbajnoki trófea is mindannyiszor Wokingba került.

Ezt követően egy lassú hanyatlás következett, hogy aztán az évezredet Mika Häkkinen révén a McLaren ismét vb-címekkel (két egyéni és egy konstruktőri) zárja, de ez most nem (szorosan) ehhez a témához tartozik. Hasonlítsuk össze a Honda második korszakát a McLarennél az aranykorral, a nyolcvanas évek végével és a kilencvenes évtized legelejével! Azt tudjuk, hogy a McLaren az együttműködés kezdete (2015) óta csak szenved, ha azonban ezt a szenvedést a számok nyelvén, a statisztika mezején is megnézzük, a különbség mellbevágó lesz az első és a második Honda-korszak között.

A statisztikai hűség kedvéért, hogy a vizsgált futamok mennyisége egyenlő legyen, vegyük az első három teljesen szezont (1988, 1989, 1990, háromszor tizenhat, vagyis 48 verseny), és hasonlítsuk össze a jelenlegi állapotokkal, amiket a csapat szurkolóinak immár 2015 óta kell elviselniük. Egy kis ferdítés mégis van: 2015 kezdete óta még nem telt el 48 futam, de egyvalamit elárulhatunk: nem ezen múlik a különbség.

A McLaren-Honda első három évének teljesítménye 1988-1990 2015-2017 Futamok 48 47 Győzelmek 31 0 Pole-pozíciók 42 0 Leggyorsabb körök 23 1 Dobogós helyezések 61 0