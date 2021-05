McLaren: fejlődnünk kell az időmérőkön!

Annak ellenére, hogy a 2021-es holtszezonban a McLarennek volt a legnehezebb dolga amiatt, hogy a Renault helyett az idei évtől már a Mercedes motorjait használják, ott kezdték az évet, ahol 2020-ban abbahagyták: továbbra is a konstruktőri bajnokság 3. helyén állnak, Lando Norris már szerzett egy dobogós helyezést, és Barcelonában már Daniel Ricciardo is sokkal biztatóbbnak tűnt az MCL35M volánjánál.

A Spanyol Nagydíjjal azonban mégsem lehet teljesen elégedett a McLaren, hiszen a Ferrari először szerzett több pontot náluk Charles Leclerc 4., és Carlos Sainz 7. helyével, amivel szemben a McLaren egy 6. és egy 8. helyet tudott felmutatni, miután a 7. és a 9. helyről rajtoltak a pályán, ahol híresen nehéz előzni az előzési pontok hiánya miatt.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl is elismerte, hogy a legfontosabb dolguk most az, hogy az időmérős teljesítményükön dolgozzanak, mert eddig legalább 1 Ferrari mindig megverte őket az időmérőn, ráadásul a következő futam Monaco, ahol a szűk utcákon szinte lehetetlen előzni.

Még több F1 hír: Binotto egyáltalán nem örült annak, amit az olasz Sky kommentátora róluk mondott

„Ha a hétvégét nézzük, el kell fogadnunk, hogy a Ferrari egyszerűen túl erős volt a versenyen, de ha az egész szezont nézzük eddig, egyértelművé válik, hogy jobb rajtpozíciókat kell szereznünk szombatonként” – értékelt Seidl az FIA vasárnapi sajtótájékoztatóján.

„Sokkal könnyebbé válna az életünk a versenyeken, ha üres térben, hátsó nyomás nélkül autóznánk, ami eddig idén csak úgy sikerült, ha jól rajtoltunk, vagy jól sikerültek az első köreink. Csak így sikerült azokba a pozícióba kerülnünk, ahol már szombaton is végezni akartunk.”

„Egyértelmű, hogy ezen dolgoznunk kell. Jobb pozíciókban akarunk végezni szombatonként, mert ennél több van az autóban.”

Seidl azt is hozzátette, hogy a Ferrari erős barcelonai tempója „nem lepte meg őket” – hiszen mindössze egy nagyobb egyenes van a pályán, és Carlos Sainz még mindig attól tart, hogy a Ferrari motorereje még továbbra is a többieké mögött van – ennek ellenére Seidl elégedett azzal, hogy így is szereztek 12 pontot, ami nagyon fontos lehet még az év végén.

„Ha Barcelonában a 7. és a 9. helyről rajtolsz, és eggyel előrébb végzel mindkét autóval úgy, hogy előled nem esett ki senki, elégedettnek kell lenned. Fontos, hogy úgy is szereztünk 12 pontot, hogy a Ferrari nagyon erős volt, és csak 6 pontot buktunk.”

„Jó látni, hogy ennyire szoros a csata, pláne, hogy a Ferrarival, és fontos lesz, hogy új alkatrészekkel tartsuk életben ezt a csatát a következő versenyeken. Arra számítunk, hogy egész évben csatázni fogunk velük.”