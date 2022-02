McLaren: ezzel az autóval gurulunk pályára Barcelonában is A McLaren technikai igazgatója, James Key leszögezte, hogy ők is a valódi 2022-es Forma-1-es autójukat mutatták be, amely már nem fog sokat változni az első téli teszt előtt.

Szerző: Köles István Ákos , Szerkesztő Az Aston Martin után másodikként a McLaren mutatta be a valódi 2022-es autóját, miután a Haas csak számítógépes képeket mutatott meg a VF-22 egy korábbi változatáról, a Red Bull pedig csak a 2022-es festését mutatta meg az F1 showautóján. A McLaren technikai igazgatója, James Key úgy fogalmazott a bemutató után, hogy a csapata „büszke lehet arra, hogy egy valódi autót mutathat be, mert ez mindent szempontból az". „Ugyanezzel az autóval fogjuk megkezdeni a teszteket Barcelonában. Természetesen egyértelmű okok miatt elrejtettünk egy pár megoldást az érzékeny területekről, de ezek is láthatóak lesznek majd, amikor az autó kigurul a pályára." Még több F1 hír: Ezért mutatta és járatta be ennyire hamar a 2022-es F1-es autóját az Aston Martin Az, hogy ezzel az autóval kezdi majd meg a tesztelést a McLaren, természetesen még nem jelenti azt, hogy az MCL36 nem változik még a szezonnyitó Bahreini Nagydíj előtt. Az AMuS értesülései szerint ugyanis a McLaren csak egy kifejezetten a tesztelési időszakra szánt csomaggal látja el az autóját, és a háttérben folytatják a fejlesztéseket a márciusi szezonnyitóig, amiken még a barcelonai tesztekről kapott visszajelzések alapján módosítanak.