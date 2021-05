Ahogy az múlt héten kiderült, az FIA új terheléses teszteket vezet be a „hajlékony” hátsó szárnyakra, miután felmerült a gyanú, hogy a csapatok ennek köszönhetően aerodinamikai előnyre tesznek szert.

Az új tesztek viszont csak a Francia Nagydíjtól fognak életbe lépni, ami azt jelenti, hogy a csapatok még a monacói és a bakui versenyen is szabadon használhatják a jelenlegi konstrukcióikat.

A McLaren pedig nem titkolja, hogy elégedetlen a késedelem miatt, mivel úgy érzik, hogy az FIA ezzel plusz versenyeket ad a csapatoknak arra, hogy a „trükkös” szárnyakkal versenyezhessenek, így pedig tisztességtelen előnyhöz juthatnak – erről a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl nyilatkozott:

„Üdvözöljük azt, hogy az FIA egy technikai direktívával reagált, amellyel tartalom tekintetében elégedettek is vagyunk. Az időzítéssel viszont határozottan nem értünk egyet. Szerintünk semmi ok nincs arra, hogy sok csapat továbbra is előnyben legyen egy olyan dolog miatt, ami szerintünk egyértelműen szabályellenes.”

„Több futamon is előnyben voltak már emiatt, aminek nyilván nem örülünk. Azt pedig határozottan ellenezzük, hogy még több versenyen kiélvezzék ezt az előnyt, és tárgyalunk is erről az FIA-val” – folytatta a csapatfőnök.

„Azt reméljük, hogy az FIA határozott lesz ebben a kérdésben, mert szerintünk elfogadhatatlan, hogy hátrányba kerülnek emiatt azok a csapatok, akik betartják a szabályokat.”

Bár a „hajlékony” szárnyak kapcsán a Red Bull van a középpontban, viszont paddockbeli források szerint több csapatnál is megfigyelhető volt ugyanez a jelenség a barcelonai célegyenesben. A Ferrari, az Alpine és az Alfa Romeo neve is felmerült, annak ellenére, hogy az összes csapat autója átment a jelenleg érvényben lévő teszten.

Seidl nem akart neveket említeni a hajlékony szárnyak kapcsán, de szerinte a videófelvételek mindent elárulnak erről.

„Nem akarok neveket említeni. Az FIA feladata, hogy biztosítsa a csapatok közti tisztességes versenyt. De néhány kolléga már említett neveket és nagyobb elemzéseket is. Csak nézzétek meg a hátsó szárnyakat! A YouTube-on már van néhány jó videós elemzés.”

Amikor Seidlt megkérdezték, hogy fontolóra veszi-e az óvás benyújtását más csapatok ellen, így válaszolt:

„Elviekben nem vagyok nagy rajongója az óvások benyújtásának. Ahogy már említettem, most párbeszédet folytatunk az FIA-val, hogy megértsük, mit fognak bevezetni annak érdekében, hogy azok az istállók, amelyek olyan eszközöket vagy alkatrészeket terveztek, amik lehetővé teszik a Barcelonában látott dolgokat, azok mostantól ne használhassák ezeket. Aztán majd meglátjuk, mi lesz” – zárta a csapatfőnök.

