McLaren: Egy éven belül befoghatjuk a Red Bullt

A McLaren egyfajta újjászületést élt át Stella vezetése alatt a 2023-as idény gyenge rajtja után, ahol öt forduló alatt mindössze 14 pontot szedtek össze. Az MCL60 jelentős módosításával, mely az Osztrák Nagydíj hétvégéjére lett kész, a csapat azonban visszatért a pole-okért és dobogós helyekért folyó harcba.

A fejlesztések ezzel a lendülettel folytatódtak, majd 2024-re fordulva a McLaren bebiztosította helyét a mezőny első felében, idén már 96 pontot szerezve, 12-vel többet, mint tavaly ilyenkor. Stella elmondta, hogy elsősorban ezt a fejlesztési tempót szeretnék folytatni, mert ha ez sikerül, szerintük 2025-ben reális esélyük lesz a Red Bull ellen.

„Szerintem összességében, ha a 12 hónapos időszakot vesszük, többet fejlesztettünk mindenki másnál. A Red Bull tavaly szerintem nem sokat fejlesztett az autón, a háttérben dolgoztak rengeteget és drámaian megújították azt. Az, ahogy ők átépítették az autót, hónapok munkája. Mindez a sok munka arra ment, hogy egy új autóval álljanak elő, hatalmas lépés.”

„Szóval még ha most növelték is az előnyüket, szerintem ez azért van, mert a legtöbbet akkor hoztuk, amikor ők nem dolgoztak az autón. Emiatt úgy érzem, hogy hosszútávon kell gondolkoznunk. Hosszútávon erős ívet fogunk leírni. A csapaton belül is ezt szoktam mondani, ha ugyanezt az ívet tartjuk a fejlesztésben a következő 12 hónapban, miért ne érhetnénk el a Red Bullt?”

A McLaren a Miami Nagydíjra már hoz egy sor fejlesztést, bár Stella elismerte, hogy ez nem lesz akkora mértékű, mint amiket tavaly mutattak be, erről itt írtunk részletesebben.