McLaren: eddig „csak az út 50 százalékát” tettük meg az idei autónkkal

A wokingi bázisú alakulat mostanra valódi esélyessé lépett elő a konstruktőri címre, hiszen az MCL38-as jelenleg a legkiegyensúlyozottabb autónak tűnik a mezőnyben. Idén már két futamgyőzelmük és zsinórban elért tíz dobogós helyezésük is van, a lemaradásuk pedig jelenleg 42 pont a Red Bullhoz képest.

Hasonlóan azonban a tavalyi évhez, az istálló legjobb hétvégéi általában akkor jönnek, amikor az adott pályán sok a tempós kanyar, bár az is igaz, hogy a lassabb helyszíneken is sokat fejlődtek. Miközben Magyarországon egyértelműen ők tűntek a leggyorsabbnak, addig Spában a Red Bull és talán a Mercedes is erősebbnek tűnt, főleg ha a végeredményt nézzük.

Stella emiatt úgy érzi, muszáj lesz erősebb alacsony leszorítóerős csomaggal előállniuk, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötniük, amikor a csúcssebesség is számít. „Szerintem még csak az út 50 százalékát teljesítettük” – válaszolta a szakember, amikor arról kérdezték, hogyan áll a McLaren fejlődése a nagysebességű pályákon.

„Magas leszorítóerő mellett az autónk mindenképp jó helyzetben van, azt csinálja, amit akarunk, főleg aerodinamikai viselkedés terén. Alacsony leszorítóerőre viszont még nem végeztünk sok fejlesztőmunkát. Emiatt nem is lepett meg, hogy Belgiumban nem voltunk annyira jók, mint Magyarországon.”

„Remélhetőleg a jövőben azonban, talán a következő Belga Nagydíjra már sikerül teljesíteni ezt a küldetést, és akkor miénk lesz a leghatékonyabb autó még úgy is, hogy fontos a végsebesség.”

Stella egyébként az utóbbi hónapokban bemutatott fejlődésük ellenére továbbra sem meri kijelenteni, hogy már a McLarené a legerősebb autó a rajtrácson. „Gyakran kapok olyan hozzászólásokat, hogy a McLaren a legjobb autó, de én mindig lehűtöm a kedélyeket és azt mondom, »négy autó lényegében egy szinten van«.”

„Sokszor változik a helyzet a pályától vagy éppen a körülményektől függően. Silverstone-ban például láthattuk, hogy Lando és Hamilton ugyanúgy lágyakon volt, de Hamilton valahogyan életben tartotta őket és megnyerte a versenyt, miközben nálunk elfogytak.”

„Más viszonyok mellett viszont mi is jól bántunk az abroncsokkal, szóval tényleg annyira szoros, hogy néhány apró tényező vagy a változó körülmények befolyásolhatják a sorrendet. Ahogy mindig mondani szoktam, ez nagyszerű a Forma–1 számára.”

Ha már szóba került Lando Norris, a brit pilóta nemrég üzent azoknak, akik korábban megkérdőjelezték a mclarenes szerződéshosszabbítását.