McLaren: Csapatként döntöttünk

Lando Norris a verseny utolsó körei előtt úgy tűnt, visszaverheti Lewis Hamilton támadásait, és megszerezheti pályafutása első F1-es győzelmét. A döntő mozzanat az volt, hogy míg a hétszeres világbajnok az eső erősödését látva a boxba hajtott, a fiatalabbik brit kockáztatott, és a pályán maradt.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint a csalódással záruló verseny a tanulási folyamat eredménye, és úgy látja, lehettek volna határozottabbak a kerékcsere kérdésében.

„Lando is tudja, hogy ez is része a játéknak és a tanulási folyamatnak” – mondta Seidl a Sky-nak. „Ez azonban nem csak rá, hanem a csapatra is igaz. Meg lett volna a lehetőségünk, hogy a birtokunkban lévő információ alapján felülbíráljuk a döntést.”

„Az, hogy pályán hagyjuk, a csapat közös döntése volt. Hallhattuk, hogy Lewisnál is hasonló diskurzus zajlott, ráadásul nekik megvolt az az előnyük, hogy megvárhatták a döntésünket. A győzelem megszerzése miatt kockáztattunk, de végül nem vált be.”

„A 7. helyen végeztünk, így természetes, hogy bánjuk a döntést! A csapat, a versenyző és a boxfal közösen hozta meg a döntést. Tanulni fogunk belőle, és legközelebb igyekszünk majd jobban teljesíteni.”

A német nem ment el szótlanul Lando Norris parádés hétvégi teljesítménye mellett. A 21 éves versenyző szombaton megszerezte pályafutása első pole-pozícióját, a verseny hajrájáig pedig úgy tűnt, első győzelmét is megszerezheti.

„Az utolsó két körtől eltekintve ismét megmutattuk a csapatban rejlő erőt. Nagyszerű, ahogy Lando pályafutása harmadik szezonjában teljesít. A hibák mellett fontos, hogy a hétvége pozitívumait is lássuk, és Törökországban erősebben térhessünk vissza” – értékelt a wokingiak csapatfőnöke.

Bár dobogóra állhatott, Sainz egyáltalán nem örült az esőnek