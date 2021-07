McLaren: csalódottak vagyunk Ricciardo miatt

A 2021-es szezon előtt csapatot váltó pilóták közül Daniel Ricciardo alkalmazkodik a legnehezebben az új csapatához, autójához, miután a McLaren MCL35M elmondása szerint teljesen másmilyen vezetési stílust igényel, mint amilyennel korábban találkozott a Red Bullnál és a Renaultnál.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl is elismerte, hogy tényleg különleges autójuk van, Ricciardo védelmében az idén már három dobogós helyezést szerző Lando Norris is elmondta, hogy neki sem teljesen természetes az autó vezethetősége, és még Carlos Sainz is azzal cukkolta az ausztrált a paddockban, hogy „na, milyen vezetni? Fura mi?”

Az RTL-nek adott interjújában Andreas Seidl úgy fogalmazott, hogy Ricciardo „óriási kihívás” előtt áll az idei szezonban.

„Szerintem senki nem számított arra, hogy ekkora nehézségekbe fogunk ütközni a csapatváltása miatt. Ő is csalódott, és egyelőre mi is, mert azt hittük, hogy ez a folyamat sokkal gyorsabban lezajlik majd.”

„Ugyanakkor maximálisan hiszek abban, hogy előbb-utóbb minden összeáll számára.”

A múlt vasárnapi verseny után Ricciardo úgy fogalmazott, hogy szüksége volt már egy kis szórakozásra a mezőnyben, és Seidl is örült, hogy behozta az autót „egy fontos 7. helyre”, miután nagy nyomás alatt állt Sergio Perez, majd a két a Ferrari miatt.

Ricciardóra nagy szüksége van a McLarennek a konstruktőri bajnokságban, hiszen hiába jelentette ki Mattia Binotto, hogy a Ferrari számára nem jelent prioritást a 3. hely megszerzése, a McLaren nem lehet nyugodt a 19 pontos előnyével.

„Végig nagyon kiélezett lesz a csatánk a Ferrarival, csak egy rossz hétvége, és a Ferrari már meg is fordította a bajnokságot. A mi célunk világos, meg akarjuk szerezni a 3. helyet a konstruktőrök között.”

„Sikerült jelentősen javítanunk az autónkon az eddigi fejlesztéseinkkel. A csapat remek teljesítményének még jobban örülök, mint az újabb dobogós helyezésnek.”