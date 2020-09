McLaren: az idejétmúlt infrastruktúra a legnagyobb hátrányunk

A McLaren jelenleg harmadik a bajnoki pontversenyben, de Seidl szerint a Mercedes és a Red Bull továbbra is elérhetetlen lesz, amíg a létesítmények tekintetében nem tudják őket utolérni. A csapat most a Toyota kölni szélcsatornáját használja, de a fejlesztési stratégiájuk fontos elemeként már elkezdték a sajátjuk építését is.

Idén egyébként már így is újabb előrelépést tettek Andreas Seidl és James Key vezetésével, jövőre pedig Mercedes-motorokra váltanak majd. „Természetesen megvan a megfelelő tervünk arra, hogy mit is kellene csinálnunk a csapaton belül a következő években, ahhoz, hogy ismét az F1 élére kerülhessünk” – kezdte Seidl.

„Ez különböző aspektusokat érint a szervezet, az emberek és a felépítés terén is. Ugyanakkor a már eddig elért előrelépéssel is elégedett vagyok. És arról is meg vagyok győződve, hogy a McLarennél megvan minden szükséges alkotóelem, hogy elérhessük céljainkat.”

„A legnagyobb lemaradásunk jelenleg az olyan nagyobb csapatokhoz képest, mint a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes és bizonyos fokig a Renault is, az, hogy komoly hátrányban vagyunk az infrastruktúra terén” – nevezte meg a fő problémát Seidl.

„Zak Brownnal együtt sokat kardoskodom azért, hogy rendbe tegyük ezeket a dolgokat, mivel még mindig úgy vélem, hogy nagyobb potenciál rejlik a csapatban, ahhoz képest, amit most csinálunk, de nyilván van egy határ. Bizonyos ponton szükséged van az egyforma játszótérre infrastrukturális szempontból.”

Seidl kihangsúlyozta, hogy csapata több területen is hátrányba került. „Én itt elsősorban a szélcsatornáról beszélek, amellyel nem rendelkezünk a saját gyárunkban. Aztán ott van a szimulátor is, amely már túl régi.”

„Ezek mellett a CFD-infrastruktúránk sem éppen a legújabb, valamint a gyártással is lemaradásban vagyunk. Ennek ellenére viszont kidolgozott tervvel rendelkezünk arról, hogy milyen változtatásokat akarunk eszközölni a következő években.”

„Ehhez azonban idő kell. Realistának kell lenned azzal kapcsolatban, hogy mit érhetsz el, azonban összerakva mindezt az érkező új szabályokkal 2022-től a technikai, a sport és főleg a pénzügyi oldalon, én meg vagyok győződve arról, hogy mindent elkövettünk azért, hogy ismét előrébb kerüljünk a mezőnyben” – hangsúlyozta a csapatvezető.

„Nem utolsó sorban pedig a versenyzőfelállásunk is remek, és ez a következő években sem fog változni, ami pedig egy újabb fontos alapfeltétele a nagyokkal való csatározásnak.”

Egészen közelről az új McLaren, az MCL35