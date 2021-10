McLaren: az ideális versenynaptárnak 20 futamból kellene állnia

Az eddigi rekordot 22 verseny jelenti, de az F1 már évek óta 23-at akar rendezni, de a koronavírus többször is közbeszólt. Jövőre azonban a terv továbbra is az, hogy 23 viadal legyen, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy később Katar is csatlakozni fog állandó helyszínként.

A Forma–1 optimista, hogy 2022-ben már visszatérhet a normál kerékvágásba, és akkor a mezőny ismét tiszteletét teheti majd például Kanadában, Kínában és Japánban is, miközben májusban debütálni fog a Miami Nagydíj.

Seidl szerint azonban a sportnak el kéne kerülnie azt, hogy túlságosan is felduzzasztja a naptárát. „A mi szempontunkból az ideális program 20 versenyt foglal magába. Talán 15 állandó pályával, és akkor lenne lehetőség, hogy öt helyszínt évről évre váltogassunk, hogy új területekre és piacokra is ellátogathassunk.”

„Emellett azt is érdemes figyelembe venni a szervezésnél, hogy az emberek számára fenntartható legyen az egész, miközben a környezetre is odafigyelünk. Igazából ez persze Stefano Domenicali munkája, neki kell megtalálnia az egyensúlyt a kereskedelmi érdekek, valamint az emberek terhelhetősége között.”

„A legfontosabb az, hogy jó megbeszéléseink legyenek az F1-gyel és az FIA-val.” Egyelőre egyébként hivatalosan még nem adták ki a jövő évi naptárat, de a hírek szerint erre is sor fog kerülni az FIA Motorsport Világtanács következő, október 15-i ülését követően.

