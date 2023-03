McLaren: „Az autó tempója szinte minden várakozást felülmúlt a futamon”

Oscar Piastri a rajtot követően képes volt megelőzni Nico Hülkenberget, ám a 16. körben fel kellett adnia a futamot technikai problémák miatt. Lando Norrist szintén a megbízhatósági gondok sújtották, egy elektronikai sérülés okozta Norris vesztét.

A rajongók azt gondolnák, hogy ezzel a produktummal a McLaren talán még a középmezőnyben sem lehet harcban, azonban Andrea Stella, a wokingi alakulat csapatvezetője szerint nem festett valós képet a teljesítményükről a Bahreini Nagydíj.

„Azt hiszem, a legpozitívabb elem az (a futamon), hogy problémák nélkül Lando erős kihívó lett volna a pontokért (folytatott harcban). Az autó tempója a versenyen szinte minden várakozást felülmúlt” – árulta el bizakodva Stella a médiának a Bahreini Nagydíjat követően.

„Azt hiszem, a versenyen láthattuk annak a munkának a gyümölcsét is, amit a télen végeztünk, amikor megpróbáltuk javítani az autó és a gumik közötti kölcsönhatást. Ez mindenképpen egy erősség volt Lando részéről, de Oscarnak is jó volt a gumikezelése az első etapban; képes volt megelőzni másokat.”

Vajon a problémák nélkül a McLaren képes lehetett volna akár pontokat is szerezni? Stella szerint nem kizárt, bár azt is belátta, hogy Leclerc kiesésével is maximum a 8. hely lett volna elérhető, azaz Bottast még elkaphatták volna.

„Nagyon szoros verseny volt, így két autóval is a pontszerzők között lehettünk volna - ez a verseny legpozitívabb hozadéka.

„A verseny biztatóbb volt, mint amire számítottam volna. Mielőtt idejöttem volna, azt gondoltam, hogy a Q3 nehéz lesz, és a pontok is nehezen jöhetnek, de sokkal közelebb kerültünk, mint előzetesen gondoltam volna.”

Eközben a Ferrari legalább abban reménykedhet, hogy Leclerc megússza büntetés nélkül…